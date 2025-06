Mercato ASSE : Un nouvel entraîneur nommé à Saint-Etienne

L’ASSE a nommé un nouvel entraîneur à la tête de son équipe féminine pour la saison prochaine en Arkema Première Ligue.

Mercato : Sébastien Joseph, nouveau coach de l’ASSE féminin

L’ASSE tient le nouvel entraîneur des Vertes. Le club a nommé Sébastien Joseph (46 ans) à la tête de l’équipe professionnelle féminine qui a assuré son maintien en première division. En provenance du Dijon FCO, il a signé un contrat de deux saisons jusqu’en 2027. Le technicien de 46 ans succède à Marc-Antoine Brihat qui avait pris la place de Laurent Mortel fin janvier 2025.

Lire aussi : Info Mercato : L’ASSE trouve le successeur de Mickaël Nadé !

À voir Coup de tonnerre: Un cadre du Real Madrid au PSG pour 70M€ ?

Selon la précision du club stéphanois, le nouvel entraîneur des féminines de l’AS Saint-Etienne est accompagné de son adjoint à Soyaux, Tom Bouvier. « Je rejoins un grand club qui veut faire plus qu’exister dans ce championnat d’Arkema Première Ligue. Mon staff et moi allons tout faire pour répondre à l’ambition de nos dirigeants qui ont des objectifs élevés », a déclaré Sébastien Joseph. ✍️ Sébastien Joseph, nouveau coach des Vertes !



L'AS Saint-Étienne est heureuse d'annoncer la nomination de l'entraîneur expérimenté à la tête de son équipe féminine ! 💚 pic.twitter.com/cuA3n9XdZE— ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) June 18, 2025

Lisez aussi : Mercato ASSE : Énorme décision annoncée pour Larsonneur

Jean-Marc Barsotti, Président de l’association ASSE, évoque un nouveau projet avec l’ancien coach de Dijon. « L’arrivée de Sébastien Joseph marque le début d’un nouveau cycle. Nous sommes en train de bâtir un projet pour permettre à la section féminine d’être ambitieuse dans les années à venir. Sébastien est un entraîneur qui possède beaucoup d’expérience. Son discours sur l’aspect technique a plu à toutes les composantes du club », a expliqué le dirigeant.