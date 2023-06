Le mercato de l’ASSE bat déjà son plein. Ce mardi, l'AS Saint-Etienne a annoncé une nouvelle signature au poste d'attaquant.

Mercato ASSE : L'AS Saint-Etienne renforce son équipe féminine

Promue en D1 Arkema en mai dernier, après une seule saison en deuxième division, l’ASSE prépare la saison 2023-2024. Les dirigeants renforcent leur équipe féminine afin de pouvoir rivaliser avec les clubs de l’élite. Le président de l'Association ASSE, Jean-Marc Barsotti, a ainsi lancé le mercato estival en consolidant le contrat de l’entraîneur des Vertes, Laurent Mortel.

Son bail a été prolongé le 8 juin dernier après qu’il ait ramené les stéphanoises dans l’élite. Son équipe a été sacrée championne de France de division 2 à l’issue de la saison. Le technicien se prépare donc à relever des défis en D1 Arkema. Et il est accompagné par la direction, qui renforce son effectif. La première recrue enregistrée est Solène Champagnac (24 ans), milieu de terrain débarquée de Rodez. Elle avait signé dans la foulée de la prolongation du bail de son futur entraîneur.

À la suite de cette recrue, l’ASSE a enchaîné en consolidant les prolongations de contrat en interne. Ninon Blanchard (24 ans, défenseure centrale arrivée au club en 2013), Cindy Caputo (attaquante de 24 ans), Élise Legrout (25 ans, milieu de terrain et capitaine des Vertes) et Chloé Tapia (21 ans, défenseure) ont toutes rempilé après leur montée en première division.

Après Champagnac, Lamontagne rejoint l'AS Saint-Etienne

Ce mardi, une deuxième recrue, Alexandria Lamontagne, a signé au club. Comme Solène Champagnac, elle est arrivée de Rodez. Il s’agit d’une attaquante canadienne ayant déjà évolué en D1 Arkema, avec Fleury en 2018-2019 et avec le club ruthénois lors des trois dernières saisons. « Lamontagne (5 buts la saison dernière) mettra ses qualités de buteuse et son expérience de la D1 Arkema au service des Vertes pour la saison à venir », a communiqué le club.

La joueuse débarquée en renfort à l’ASSE a déclaré après sa signature : « Je suis heureuse et super contente de commencer un nouveau challenge avec l’AS Saint-Étienne. J’ai eu beaucoup d’échos positifs sur le club de la part d’autres joueuses canadiennes qui ont joué ici. Je sais que tout est mis en œuvre pour pouvoir performer. La Division 1 est un championnat très exigeant. Je le suis aussi et je vais tout faire pour marquer et aider mon équipe. »

Quant à Laurent Mortel, il apprécie le profil de la joueuse canadienne. « Alexandria va nous apporter son expérience de la D1 Arkema. C’est un profil différent des autres joueuses offensives que nous avons. Elle est capable de jouer en rupture, de garder le ballon et de nous faire gagner du temps pour se projeter. C’est le profil que l’on recherchait et je suis donc très heureux de l’accueillir parmi nous. »