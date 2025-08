ASSE Merato : Des indices révélés sur la recrue Ferreira

L’ASSE prépare l’officialisation de la signature de deux défenseurs dans les prochaines heures. Des indices confirmant l’information sont dévoilés.

Mercato : La présentatation officielle de João Ferreira et Ebenezer Annan est imminente

L’ASSE va enregistrer officiellement João Ferreira et Ebenezer Annan comme recrues estivales mercredi ou jeudi comme indiqué par Poteaux-Carrés, lundi. Leur transfert respectif de Watford et de l’Étoile Rouge de Belgrade sont déjà bouclés. Selon les informations de Luca Bendoni, journaliste pour Sky Sports, celui du premier est estimé à 3 M€, plus des bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente pour le club de Championship (D2 anglaise).

Lisez aussi : Mercato ASSE : Gazidis met la pression pour une pépite

À voir

INFO Mercato : Avant Chevalier, le PSG vise un chèque de 3M€

L’imminence de la signature de l’arrière latéral droit portugais et de l’arrière latéral gauche ghanéen à l’AS Saint-Etienne est confirmée par Peuple-Vert. D’après le média spécialisé, le club a été surpris en train d’enregistrer la vidéo de présentation de la nouvelle recrue, João Ferreira, au centre-ville de Saint-Étienne où il y a eu un petit attroupement autour du kiosque de la place Jean-Jaurès, selon les témoignages de plusieurs internautes.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un concurrent tente de se renforcer à Sainté

La présentation officielle du défenseur en provenance d’outre-manche devrait être suivie de celle du joueur recruté en Serbie. « L’ASSE semble avoir déjà tourné la vidéo de présentation d’Ebenezer Annan comme elle l’a suggéré dans un canal dédié aux supporters stéphanois sur Instagram », indique la source.