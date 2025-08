Mercato Stade Rennais : Le SRFC frappe un très joli coup !

Le Stade Rennais poursuit son mercato ambitieux et boucle un dossier capital pour sa saison. Le SRFC vient de sceller l’arrivée en prêt de Przemyslaw Frankowski. Un retour en Ligue 1 pour l’international polonais, qui espère retrouver son meilleur niveau sous les couleurs bretonnes.

Mercato Stade Rennais : Frankowski, un renfort de poids dans le couloir droit

Przemyslaw Frankowski fait son retour en Ligue 1, six mois après son départ du RC Lens. Le Stade Rennais a officialisé ce mardi l’arrivée de l’international polonais (50 sélections) en provenance de Galatasaray, sous la forme d’un prêt avec option d’achat estimée entre 5,5 et 6 millions d’euros. Une belle opération pour les Rouge et Noir qui s’offrent un joueur aguerri et déjà bien connu du championnat français.

« Je suis ravi de voir Przemyslaw rejoindre le projet rennais. C’est un profil que la direction sportive et la cellule de recrutement du club appréciaient depuis un certain moment déjà. Son arrivée a été priorisée par le coach et son staff », a déclaré Arnaud Pouille, Président Exécutif – Directeur Général du club, dans un communiqué.

Une transition tactique sous l’œil d’Habib Beye

À Rennes, Frankowski est attendu pour occuper le couloir droit d’une défense à quatre, un rôle légèrement différent de celui qu’il tenait au RC Lens, où il évoluait comme piston dans un système à cinq. Cette polyvalence pourrait faire de lui un atout précieux dans les plans d’Habib Beye, qui cherche à stabiliser une équipe en manque de repères défensifs.

Avec 141 matchs sous les couleurs sang et or (20 buts, 14 passes décisives), le natif de Gdańsk a laissé une empreinte forte en France. Son pied droit précis et son activité incessante font de lui un joueur capable d’impacter les deux zones du terrain. Malgré un court passage à Galatasaray (15 matchs, 1 passe décisive), il revient avec l’expérience d’un doublé (championnat + coupe) en Turquie.