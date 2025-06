ASSE : Horneland dévoile la suite du mercato stéphanois

Eirik Horneland a dévoilé la suite du mercato estival de l’ASSE. Il confirme son souhait de garder Pierre Ekwah et Léo Pétrot et annonce d’autres recrues après Mahmoud Jaber et Lassana Traoré.

Mercato : L’ASSE attend d’autres renforts à la suite de Jaber et Traoré

L’ASSE a recruté Mahmoud Jaber au Maccabi Haifa en Israël et Lassana Traoré chez les Diambars FC au Sénégal. Avant ces deux transferts, Kimer Sports Ventures avait levé l’option d’achat d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer. L’attaquant et le défenseur central étaient prêtés au club stéphanois en janvier 2025 pour six mois. Selon l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, le recrutement va se poursuivre jusqu’à la fermeture du mercato le 1er septembre.

« Il y a des chances que nous accueillerons plusieurs nouveaux visages assez rapidement durant la période estivale. Nous devons construire une équipe compétitive », a-t-il déclaré en conférence de presse, tout en précisant : « Il faudra veiller à ne pas avoir un effectif pléthorique. Nous voulons intégrer des jeunes du Centre de formation et pour cela, il faut leur laisser de la place ».

ASSE : Horneland confirme son implication dans le mercato

D’après le technicien norvégien, le staff technique travaille en collaboration avec la direction de l’ASSE et la cellule de recrutement pendant ce mercato. « Le propriétaire du club, la direction, Loïc Perrin et le staff technique, avons la même vision sur les choix de joueurs. La ligne directrice est la même pour tout le monde. […]. Je demande à prendre des joueurs avec lesquels je vais jouer. Il y a beaucoup de discussions entre nous », a-t-il rassuré.

Le coach de Saint-Etienne espère la signature d’Ekwah et de Pétrot

Eirik Horneland a également confirmé des négociations pour une éventuelle prolongation du contrat de Léo Pétrot et la levée de l’option d’achat de Pierre Ekwah. « Nous essayons de voir si c’est possible de le faire pour Pierre Ekwah. Concernant Léo Pétrot, j’espère qu’il va rester à Saint-Étienne pour la saison prochaine », a-t-il confié.

Dans le sens des départs, le coach des Verts laisse la fenêtre ouverte, sauf pour les joueurs clés, notamment Lucas Stassin. « C’est ouvert pour beaucoup de joueurs durant la période des transferts. Certains cherchent de nouveaux défis, les uns veulent rester, d’autres veulent partir », a indiqué Eirik Horneland.