Mercato ASSE : Mahmoud Jaber renforce les Verts (Officiel)

L’ASSE a fini par officialiser le transfert de Mahmoud Jaber ce mardi. Il a signé un contrat de 4 saisons comme annoncé depuis la semaine dernière.

Mercato : Mahmoud Jaber, premier renfort de l’ASSE cet été

L’ASSE tient sa première recrue estivale, Mahmoud Jaber. Il est en provenance du Maccabi Haïfa. Fixée à lundi, premier jour de l’ouverture officielle du mercato estival, l’officialisation de la signature du milieu de terrain de 25 ans est finalement officialisé ce mardi 17 juin. Il s’est engagé avec les Verts jusqu’en juin 2029, comme pressenti.

L’international Israélien (13 sélections) vient renforcer le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne, à la suite du départ de Pierre Ekwah, Louis Mouton et Lamine Fomba dans l’entrejeu. Il arrive à la suite d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer, dont les options d’achat ont été levées à l’issue de leur prêt. 🤗 Bienvenue Mahmoud ! 🆕5️⃣ pic.twitter.com/hSWdmZlF3y— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 17, 2025

Jaber « très heureux et très fier de rejoindre l’ASSE »

Mahmoud Jaber se réjouit de rejoindre un club mythique du championnat de France, même en Ligue 2. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre l’ASSE. Je m’apprête à découvrir le football français et un championnat compétitif, de très bon niveau. Je dirais que je suis un milieu de terrain travailleur qui aime répéter les efforts pour aider ses coéquipiers. J’ai hâte d’évoluer en Vert », a-t-il déclaré.

Horneland : « L’expérience de Mahmoud nous sera précieuse »

Entraineur de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland, apprécie le profil et les qualités techniques de la recrue estivale. « Nous sommes très heureux qu’un joueur aussi ambitieux et talentueux que Mahmoud ait choisi de poursuivre son développement avec nous. Mahmoud est un milieu de terrain dynamique, porté vers l’avant, qui s’intégrera parfaitement à notre style de jeu intense. C’est un joueur d’équipe, avec une expérience qui sera précieuse », a-t-il décrit.