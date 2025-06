Vente OM : L’Arabie Saoudite se rapproche, un indice lâché ?

Il y a quelques jours, Frank McCourt a nommé un nouveau directeur au sein de l’organigramme de l’OM. Suffisant pour confirmer une prochaine arrivée de l’Arabie Saoudite à la tête du club marseillais ? Explications.

Vézirian : « Ils l’ont contacté pour mener des investissements saoudiens » pour la Vente OM

Depuis ces deux dernières années, Thibaud Vézirian mène une campagne intense pour informer les supporters de l’OM sur une éventuelle Vente OM de la part de Frank McCourt. Pour le journaliste d’investigations, la récente nomination d’Alessandro Antonello au poste de directeur général de l’Olympique de Marseille n’est pas anodine. En effet, l’ancien dirigeant de l’Inter Milan est reconnu pour ses liens très étroits avec l’Arabie Saoudite, fortement pressentie pour conclure la Vente OM avec le milliardaire américain.

« Cet homme est un fin stratège. Il a mené l’Inter vers un retour aux sommets avec en point d’orgue une finale de Ligue des Champions en 2023. Il manie l’art des négociations avec un énorme succès. Il est très respecté notamment au Moyen-Orient », a confié Thibaud Vézirian sur Twitch.

Il va même plus loin pour indiquer qu’Antonello a été envoyé à l’OM pour accélérer les négociations entre le clan McCourt et le fonds saoudien intéressé par la Vente OM.

« Ils l’ont contacté pour mener des investissements saoudiens vers l’Europe, mais aussi pour pourquoi pas reprendre des fonctions à la Saudi Pro League. Quand en février, la rumeur s’est activée, il était venu à Marseille. Quatre mois après, son arrivée est officialisée. Et on peut parler de liens très étroits entre l’OM et l’Arabie Saoudite. Il est expert dans les transitions de gouvernance. C’est donc un lien fort vers l’inéluctable.

Depuis 2023, il a multiplié les voyages vers l’Arabie Saoudite. Ils se connaissent et ce n’est pas un hasard de le voir venir à Marseille », a déclaré le journaliste français, désormais convaincu que l’actuel propriétaire de l’OM vit ses derniers mois sur la Canebière.

« Cette arrivée est majeure dans l’envol que prend l’Olympique de Marseille. Un envol inéluctable avec une officialisation de cession qui pointe enfin le bout de son nez. Et tant mieux pour le football français, l’OM, la ville de Marseille », a ajouté Thibaud Vézirian.

