Mercato: L’ASSE officialise une nouvelle recrue d’importance

Ce dimanche, l’AS Saint-Étienne a officialisé une nouvelle recrue dans ses rangs. L’ASSE prépare bien la prochaine saison avec beaucoup d’ambitions.

Mercato : Une gardienne de but signe à l’ASSE

L’ASSE a bouclé une nouvelle arrivée importante dans ses rangs. Alice Pinguet vient de rejoindre l’AS Saint-Étienne. Gardienne formée au PSG, la joueuse de 22 ans évoluait à Dijon ces deux dernières années sous les ordres de Sébastien Joseph, le nouvel entraîneur des Vertes. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club ligérien a annoncé son arrivée ce dimanche après-midi.

« Gardienne de but de 22 ans et internationale française U23, Alice Pinguet rejoint l’ASSE. Elle est la première recrue du mercato estival des Vertes, désormais entraînées par Sébastien Joseph », écrit l’ASSE. Passée par Le Havre et le GPSO Issy, elle pose donc ses valises dans la Loire. Au micro du club, Alice Pinguet a livré ses premières impressions sur sa signature dans le Forez. ✍️ Gardienne de but de 22 ans et internationale française U23, Alice Pinguet rejoint l'ASSE ! 💚



Elle est la première recrue du mercato estival des Vertes, désormais entraînées par Sébastien Joseph ! 👇https://t.co/J3itsJS5eX— ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) June 22, 2025

« Je suis très contente de rejoindre l’ASSE. C’est un club qui a marqué mon enfance et que je supporte notamment aux côtés de mon père. Je suis notamment déjà venue dans le Chaudron en tant que supportrice ! Pour cette saison en Vert, j’ai l’ambition de faire un exercice plein, tant sur le plan personnel que collectif », a déclaré l’internationale française U23, qui retrouve ainsi son ancien entraineur, forcément pas étranger à son arrivée à Saint-Étienne.

« On est ravis de l’arrivée d’Alice qui est l’un des plus gros potentiels français à ce poste et qui sort d’une saison avec des performances qui lui ont permis d’intégrer l’Équipe de France U23. C’est une gardienne complète, dans les airs, au pied, dans la gestion de la profondeur et dans la communication. On sait aussi qu’elle est capable dans la gestion des émotions de répondre présente dans les matchs qui comptent », s’est réjoui Sébastien Joseph, coach de l’ASSE féminin.