Mercato OM : Retournement de situation pour Noa Lang ?

En quête d’un nouvel ailier gauche sur ce mercato, l’OM suit plusieurs pistes, dont celle menant à Nao Lang. L’attaquant néerlandais a déjà un accord avec Naples. Mais les exigences du PSV Eindhoven freinent l’aboutissement du deal, relançant le suspense dans ce dossier.

Mercato OM : Noa Lang à Naples, le PSV fait monter les enchères

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté dans sa quête du successeur de Luis Henrique. Plusieurs pistes explorées par la direction marseillaise s’éloignent de plus en plus. C’est le cas de Noa Lang, l’ailier gauche du PSV Eindhoven. Malgré des signaux positifs envoyés à Marseille, l’attaquant néerlandais dirige vers le Napoli. Le deal est quasiment bouclé entre les deux parties.

Lire aussi : Mercato OM : Accord pour Noa Lang, son transfert est proche

À voir OL Mercato : La signature d’Alexandre Lacazette imminente

Fabrizio Romano assure que Noa Lang a récemment informé sa direction au sujet de son accord contractuel avec les Azzurri. Le joueur de 26 ans a donné son aval pour rejoindre Naples sur la base d’un contrat de 5 ans, soit courant jusqu’en juin 2030, assorti d’un salaire de 2,8 millions d’euros par an. Il ne reste plus qu’aux deux écuries de s’entendre pour finaliser cette affaire. Et c’est là que les choses ralentissent.

Lire aussi : Mercato OM : Transfert de Noa Lang réglé, voici les détails

Alors qu’un transfert autour de 20 millions d’euros était évoqué, le journaliste italien assure que le PSV Eindhoven réclame au moins 35 millions d’euros, assortis d’un pourcentage de 10 % sur une future revente de Noa Lang. Le Napoli n’a pas encore répondu favorablement à ces exigences. 🚨💙 Noa Lang has informed PSV Eindhoven about his agreement on personal terms with Napoli.



Contract until June 2030 for €2.8m net salary per season.



New contacts club to club soon as PSV want €35m plus 10% sell-on clause. pic.twitter.com/rvb0Ib9WYO— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025

Mais en cas de désaccord, l’attaquant néerlandais n’aurait pas de mal à trouver un nouveau club. La direction de l’OM devra donc garder un œil sur l’évolution de ce dossier, même si les chiffres évoqués s’avèrent très élevés