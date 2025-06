PSG : Une icône française répond violemment à Kylian Mbappé

Une fois de plus, Kylian Mbappé porte plainte contre le PSG pour harcèlement moral. Une énième plainte qui a le don d’agacer dans la capitale. Une icône de la musique française a répondu à l’attaquant du Real Madrid.

Kylian Mbappé veut faire condamner le PSG

Kylian Mbappé a porté plainte contre le Paris Saint-Germain pour harcèlement moral. D’après les informations de l’AFP, une information judiciaire a été ouverte le mercredi, après le dépôt de plainte de l’international français le 16 mai dernier.

Deux juges d’instruction ont été saisis pour enquêter sur les accusations du natif de Bondy, qui reproche notamment aux dirigeants parisiens de l’avoir isolé dans le « loft » des indésirables à l’été 2023, et de lui avoir mis la pression pour prolonger son contrat qui expirait en juin 2024.

La Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) est mobilisée sur le dossier. Elle enquête aussi sur une plainte similaire déposée par l’ex-milieu de terrain du Paris SG, Kheira Hamraoui, pour des faits proches. Le « loft », dispositif utilisé pour écarter certains joueurs afin de les pousser au départ, est de plus en plus dans le viseur de la justice.

Le Syndicat des footballeurs professionnels avait d’ailleurs déposé plainte contre X en janvier 2024 à ce sujet. En parallèle, Kylian Mbappé réclame toujours 55 millions d’euros de salaires et primes impayés à son ancien employeur, le PSG. Loin d’un simple litige contractuel, le bras de fer vire au conflit institutionnel et certaines voix s’élèvent pour donner leur opinion sur cette affaire.

Booba menace ouvertement Kylian Mbappé

En reprenant l’information tombée ce mercredi, Booba n’a pas hésité à faire quelques révélations sur la nature de la gastro-entérite, dont a souffert Kylian Mbappé à son arrivée aux États-Unis. .@KMbappe Si tu laisses pas Nasser tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une "gastro". Joue au foot marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les couilles longtemps Kyky. Et passe ton permis! pic.twitter.com/WUt6q6t1YC— Booba (@booba) June 26, 2025

Le clash a pris une dimension inattendue avec l’entrée en scène du rappeur, fidèle au PSG : « Si tu (ne) laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une ‘gastro’ (…) Tu ne vas pas nous péter les c*** longtemps Kyky. Et passe ton permis ! » L’affaire dépasse désormais les terrains.