Mercato : Douche froide de l’OM pour Luis Henrique

Le départ de Luis Henrique de l’OM lors du mercato estival semblait inévitable, jusqu’à ce que le club phocéen fasse monter les enchères à un niveau susceptible de faire échouer le deal.

Mercato : Les prétentions de l’OM jugées exorbitantes

L’avenir d’un joueur de l’OM semblait se dessiner en Serie A, notamment à l’Inter Milan, contre un gros chèque. Les dirigeants du club italien le suivent depuis le mercato hivernal. Mais, en raison de son importance dans l’effectif de Roberto De Zerbi à l’OM, son transfert n’a pas été possible.

Maintenant que le mercato estival s’apprête à ouvrir ses portes, les exigences de l’OM sur ce dossier Luis Henrique ont filtré, et elles sont bien au-delà des possibilités de l’Inter. En effet, le Brésilien, recruté pour 8 millions d’euros, est actuellement estimé à 18 millions d’euros par Transfermarkt. Or, la direction de l’Olympique de Marseille viserait pratiquement le double de ce montant, ce qui dépasse les moyens de l’Inter, déjà sur le coup au mercato hivernal et qui s’attendait à payer un montant convenu pour cet été.

Luis Henrique pourrait donc, sauf l’entrée en lice d’un nouveau prétendant, rester encore une saison à l’OM puisque l’Inter ne compte pas verser 30 millions d’euros pour le brésilien. La formation phocéenne peut cependant difficilement maintenir une telle position dans les discussions en raison de son prochain passage redouté devant la DNCG. Les comptes du club marseillais sont dans le rouge, ce qui pourrait contraindre Pablo Longoria à revoir ses prétentions à la baisse.

Le mercato estival s’annonce donc compliqué pour l’Inter, qui pourrait perdre sa cible favorite depuis janvier.