Info Mercato : L’OGC Nice signe un défenseur de 19 ans !

L’OGC Nice tient sa deuxième recrue de ce mercato estival. Il s’agit de Juma Bah qui rejoint le Gym en provenance de Manchester City sous forme de prêt.

Mercato : Juma Bah rejoint l’OGC Nice !

Juma Bah prolonge son aventure en Ligue 1. Aussitôt quitté le RC Lens après la fin de son contrat de prêt, le défenseur central sierra-léonais de 19 ans s’engage avec l’OGC Nice. D’après le communiqué publié par le club noir et rouge sur ses réseaux sociaux, le natif de Freetown a signé un contrat de prêt d’une saison en provenance de Manchester City. D’après Florian Maurice, Directeur sportif du Gym, son arrivée est d’une grande aide pour l’équipe de Franck Haise :

Lire aussi : Mercato OGC Nice : Juma Bah de Man City arrive

À voir Mercato : Le PSG change de fusil d’épaule pour Gonçalo Ramos

« Juma est un jeune joueur doté d’un grand potentiel et, élément important, nous pensons qu’il peut rapidement s’adapter aux idées du coach », a-t-il déclaré avant d’ajouter. « Il vient renforcer un secteur où nous avons eu deux grosses blessures en fin de saison passée, souligne le président Rivère. Il y a un alignement entre notre projet et nos ambitions. Juma rejoint le groupe en début de préparation, ce qui est idéal pour être rapidement intégré et performant. »

Lire aussi : Mercato : Le RC Lens perd la main dans le dossier Juma Bah ! Les supporters de l’OGC Nice

Juma Bah justifie son choix de rejoindre le Gym

S’adressant au média officiel de l’OGC Nice, Juma Bah s’est prononcé sur sa signature, donnant les raisons de son arrivée au détriment des autres prétendants :

« Nice est une équipe que je connais bien après mon passage en L1. Le coach a des idées très précises, offensives, auxquelles tous les joueurs adhèrent, y compris les défenseurs. Ça a compté dans mon choix. C’est une fierté de rejoindre ce club et ce projet. Il y a de grandes échéances qui arrivent très tôt dans l’été. La saison s’annonce passionnante. À moi et à nous d’être prêts ! », a-t-il expliqué.

Nice, ça se vit avec passion. Et 𝒅𝒆́𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏.— OGC Nice (@ogcnice) June 25, 2025

À voir Info Mercato : L’OM prend les devants pour sa future recrue