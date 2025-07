Mercato RC Lens : Une offre tombe pour Neil El Aynaoui !

Le RC Lens pourrait très bientôt renflouer ses caisses grâce au départ de Neil El Aynaoui. L’AS Roma a exprimé son intérêt pour le jeune milieu de terrain de 23 ans avec une offre de 20 millions d’euros.

Auteur d’une saison à huit buts et une passe décisive en 26 apparitions toutes compétitions confondues, Neil El Aynaoui affole l’Europe. Ces derniers jours, plusieurs clubs se sont intéressés à son profil, le considérant comme une cible essentielle pour leur équipe. Leeds United, Wolverhampton, Sunderland, l’AC Milan, la Juventus Turin, et même l’AS Monaco se bousculent pour signer le Marocain de 23 ans.

Pendant ce temps, l’AS Roma se positionne également comme un concurrent direct de la Juventus Turin et des autres prétendants. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale italienne est sérieux quant à la signature de Neil El Aynaoui. Il a engagé les négociations avec le RC Lens, accompagnées d’une offre de 20 millions d’euros. Pour les Sang et Or, cette proposition est jugée insuffisante.

Ils en demandent davantage avant de céder les droits de Neil El Aynaoui aux pensionnaires de la Serie A. Désormais, c’est à l’AS Roma de revoir sa proposition pour convaincre le RC Lens. Avec ce transfert, les Artésiens pourraient renflouer leurs caisses et ainsi faciliter d’autres signatures durant ce mercato estival.

