Mercato surprise : Un nouveau départ en vue au RC Lens

Le dégraissage se poursuit au RC Lens avec un nouveau départ en ligne de mire. Il s’agit d’Angelo Fulgini qui serait en pleine négociation avec Kocaelispor pour rejoindre la Turquie.

Récemment, le RC Lens a connu une vague de départs avec Juma Bah, M’Bala Nzola, Matthew Ryan, Denis Petric et Nampalys Mendy, qui ont tous quitté le club. En revanche, certains joueurs sont arrivés dans la peau de nouvelle recrue, pour renforcer les rangs de Pierre Sage. Pendant ce temps, d’autres cibles sont toujours visées, dans le but de mettre en place une équipe performante et compétitive.

Pour y parvenir, il devient important de continuer à vendre pour libérer de l’espace dans la grille salariale. Dans cette optique, le RC Lens envisagerait le départ d’Angelo Fulgini. Arrivé en juillet 2023, le Franco-ivoirien de 28 ans sort d’une saison correcte, d’un but et d’une passe décisive en 23 apparitions. Il est dans le viseur de Kocaelispor, qui souhaite s’attacher ses services.

D’après Foot Mercato, des discussions sont en cours avec le RC Lens pour tenter de trouver un accord de transfert. Angelo Fulgini est évalué à 5 millions d’euros, alors qu’il gagne 100 000 euros comme salaire mensuel. Ainsi, sa vente permettra aux Artésiens de renforcer leur finance ou de signer d’autres joueurs talentueux et moins coûteux. Pour l’instant, aucun accord n’a encore été trouvé entre les parties concernées. Les pourparlers se poursuivent…