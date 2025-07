Mercato OM : Un départ en attaque, 2 arrivées bouclées

L’OM se montre très actif sur ce mercato d’été pour bâtir une équipe solide à tous les étages. Le club phocéen vient d’enregistrer le départ de Mama Diop après trois saisons prolifiques chez les féminines. Le club, en pleine restructuration après sa montée en Première Ligue, renforce aussi ses cadres avec deux arrivées stratégiques.

Mercato OM : Mama Diop, clap de fin après 40 buts

Le départ de Mama Diop n’était plus qu’une question de temps. L’attaquante sénégalaise, auteure de plus de 40 buts en trois saisons sous le maillot olympien, quitte officiellement le club marseillais. Actuellement engagée à la CAN féminine avec le Sénégal, où elle s’est illustrée par un doublé face à la RDC, Diop laisse un vide symbolique dans le vestiaire de l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : Son transfert tombe à l’eau, il déballe tout !

À voir Mondial des Clubs : Revirement inattendu pour le PSG

Son futur club n’a pas encore été dévoilé, mais son départ s’inscrit dans la logique sportive de l’Olympique de Marseille, qui avait déjà anticipé avec l’arrivée de Mathilde Bourdieu en provenance du Paris FC. Un transfert qui avait scellé le sort de Mama Diop, alors que Bourdieu a récupéré le numéro 9, autrefois propriété de la Lionne de la Téranga.

Dauba et Ferreira, renforts de poids pour le projet

Dans le cadre de sa montée en Première Ligue, l’Olympique de Marseille a officialisé deux arrivées de poids au sein de sa structure féminine. Jérôme Dauba prend les rênes du centre de formation, fort de son expérience aux Girondins de Bordeaux et au sein des sélections nationales françaises de jeunes.

Lire aussi : Mercato : L’OM prêt à sortir 10 M€ pour un latéral de Vérone

Antoine Ferreira arrive, lui, comme directeur technique et responsable du recrutement après un passage remarqué au PSG et au Paris FC, où il a contribué à l’accession du club à la Ligue des Champions et au gain de la Coupe de France féminine. Ces mouvements confirment les ambitions de Stefano Petruzzo, directeur général de la section féminine, déterminé à inscrire Marseille dans la durée au plus haut niveau.

À voir Mercato FC Nantes : Un gros départ se précise au FCN