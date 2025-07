Mercato OM : Pablo Longoria s’offre un crack de 18 ans !

Le mercato de l’OM continue de s’emballer dans tous les sens. Alors qu’un regard attentif est porté sur l’équipe de Roberto De Zerbi, la cellule de recrutement travaille aussi à assurer l’avenir du club. Dans cette optique, Pladi N’Zinga Pambani arrive tout droit du Montpellier HSC.

Mercato : Pladi N’Zinga Pambani se rapproche de l’OM

En France, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui se montrent actifs dans ce mercato estival. Plusieurs joueurs ont été signés pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi, parmi lesquels : Facundo Medina, Angel Gomes, Fodé Camara et Félix Bienck. L’objectif est de mettre à la disposition du technicien italien de 46 ans un effectif solide afin de se frayer un chemin vers la Ligue des champions la saison prochaine.

En parallèle, un travail judicieux est également mené par les recruteurs de l’OM pour assurer l’avenir du club. Plusieurs pépites en pleine éclosion en Europe sont donc suivies de près, et le dévolu est jeté sur Pladi N’Zinga Pambani. Jeune défenseur central de 18 ans, il évolue au Montpellier HSC depuis son plus jeune âge. Actuellement, il joue avec les équipes U17 et U19. Selon les informations de L’Équipe, un accord a déjà été trouvé entre l’OM et le club héraultais.

Pladi N’Zinga Pambani débarquera à Marseille dans l’après-midi du dimanche 13 juillet 2025 pour passer sa visite médicale. Ensuite, il s’engagera officiellement avec les Phocéens pour les trois prochaines saisons. Pour ses débuts, le natif d’Évry-Courcouronnes évoluera avec la réserve de l’OM avant de gravir progressivement les échelons.