PSG : Après Chelsea, Luis Enrique déjà fixé sur son sort ?

Auteur d’un coup de sang après la défaite de son équipe face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, devrait être sanctionné par la FIFA. Un spécialiste s’est prononcé sur le sujet.

Ce que risque Luis Enrique après Chelsea – PSG

Dimanche soir, à l’issue d’une finale marquée par la tension, une échauffourée a éclaté entre joueurs du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Au cœur de ce cafouillage, les caméras ont capturé Luis Enrique s’approchant de Joao Pedro, visiblement pour le calmer.

Après avoir été poussé à deux reprises par l’attaquant des Blues, l’entraîneur du PSG a répondu et touché l’international brésilien au visage, ce dernier se jetant au sol dans la foulée. Une action qui sera jugée par la FIFA, organisatrice de la compétition. L’ancien arbitre international, Eduardo Iturralde Gonzalez, a expliqué ce que risquait le technicien espagnol, et cela pourrait bien être pénalisant pour le PSG.

À voir

Mercato FC Nantes : Rodrigo Becao proche de signer ?

Lisez aussi : La punchline salée de João Pedro à Luis Enrique

Sur les antennes de la radio espagnole Cadena SER, il a notamment expliqué que concernant les agressions, « dans ce cas, la FIFA vous sanctionne de plusieurs mois par exemple, dans la durée. Donc, si Luis Enrique est suspendu un mois, il manquera tous les matchs pendant ce mois. En fait, il ne pourra même pas entraîner. » Pour l’ancien arbitre, le mentor de Désiré Doué s’est clairement mis dans une situation très compliquée en se comportant de la sorte, notamment son geste sur le visage de Joao Pedro.

¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO! 🤯🤯🤯🤯



El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/InAjrW0QQE — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025

« On ne peut pas toucher le visage d’un adversaire. Je veux dire, c’est déjà humiliant de devoir frapper un joueur au visage après le match. Luis Enrique répète : « Je ne regarde pas les noms, je regarde les actions. » Et si on regarde l’action, c’est sanctionnable », a-t-il commenté. De son côté, la presse espagnole est moins alarmiste pour l’ancien coach du Barça.

La FIFA finalement plus clémente avec Luis Enrique ?

Dans son édition de lundi, le journal Marca a donné des indications sur les possibles sanctions à l’encontre de Luis Enrique. Selon les informations recueillies par le quotidien madrilène, le successeur de Christophe Galtier devrait se voir infliger une petite amende. Cependant, en cas de sanction disciplinaire, elle sera uniquement pour la prochaine édition de la Coupe du Monde des Clubs, avec notamment un ou deux matchs de suspension.

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique s’explique après son pétage de plomb !

À voir

Mercato OM : Accord conclu pour l’arrivée de Sarmiento ?

Après cet incident, Luis Enrique a reçu le soutien de son président. « Nous avons l’entraîneur le plus discipliné et le plus respectueux du monde. Il a tenté de séparer le ballon et s’est fait bousculer. Il faut aussi avoir du respect pour ses entraîneurs », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi dans des propos relayés par RMC.