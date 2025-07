Mercato PSG : Feu vert pour un crack à 100 M€ !

Le PSG fonce sur un milieu de terrain en Angleterre pendant ce mercato estival. Les Anglais ont fixé un prix XXL pour leur pépite.

Mercato PSG : Un meneur de jeu dans le viseur du Paris SG

Le PSG bouge sur le marché des transferts après la finale de la Coupe du monde des clubs perdue face à Chelsea (3-0). Cette compétition mondiale a montré qu’il faut des renforts cet été. Malgré une saison réussie, le club de la capitale veut encore grandir et tout rafler la saison prochaine. Le technicien du Paris SG, Luis Enrique et le directeur sportif du club, Luis Campos cherchent du sang neuf au milieu de terrain. Et un nom ressort : Carlos Baleba.

Le milieu camerounais de 21 ans brille à Brighton. Puissant, prometteur, il compte déjà 7 sélections avec les Lions Indomptables. Ses performances XXL en Angleterre suscitent l’intérêt des pensionnaires du Parc des Princes. Son contrat court jusqu’en 2028. Les Seagulls demandent 100 millions d’euros pour négocier avec n’importe quel prétendant puisque la concurrence est rude. D’autres clubs anglais sont là aussi pour déloger le joueur.

Mais la direction du PSG avance ses pions pour réussir ce coup. Luis Enrique aime son profil et a validé son arrivée à Paris. Sur le terrain, Carlos Baleba a été solide : 40 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. L’international camerounais est évalué à 40 millions d’euros par Transfertmarkt.