OL Mercato : Lyon réussi à se libérer d’un boulet

Un joueur que l’OL a traîné comme un boulet depuis son arrivée à Lyon est parti définitivement du club rhodanien. Il a rejoint un club dans le championnat émirati.

Mercato : Adryelson transféré à Al Wasl SC dans le Golfe

Transféré de Botafogo à l’OL contre 3,58 M€ en janvier 2024, Adryelson n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe des Gones. À la suite de deux prêts successifs, il a quitté définitivement Lyon. Il a été transféré à Al Wasl SC, dans le championnat des Emirats-Arabes-Unis, où il a déjà joué en 2021-2022.

L’indemnité de transfert du défenseur central est d’un montant de 2,2 M€, incluant 900 000 € de bonus. L’Olympique Lyonnais conserve un intéressement de 50 % sur son futur transfert.

Adryelson à l’Olympique Lyonnais, un échec total !

La première expérience d’Adryelson en Europe a été un échec. Arrivé à Lyon à la mi-saison 2023-2024, il a disputé seulement 5 minutes de jeu en Ligue 1 dans la deuxième moitié de l’exercice.

Au bout de huit mois de contrat entre Rhône et Saône, le Brésilien a été prêté à son club d’origine, Botafogo, le 2 septembre 2024.

À l’issue du championnat brésilien en décembre 2024, il est revenu à l’Olympique Lyonnais qui l’a aussi envoyé à Anderlecht, le 15 janvier 2025. Le prêt d’Adryelson en Belgique était assorti d’une option d’achat, mais elle n’a pas été levée parce qu’il n’a pas satisfait les attentes du club.

En un an et demi de contrat à l’OL, le joueur de 27 ans a joué 6 minutes en Ligue 1 et a disputé une mi-temps en Coupe de France, soit 51 minutes de jeu cumulées.