Mercato ASSE : Un bonus en vue pour Saint-Etienne

L’ASSE surveille de près la situation de l’un de ses anciens joueurs, qui a été en vue en Ligue des champions la saison dernière. Elle va toucher un bonus sur son transfert.

Mercato : L’ASSE surveille le futur transfert de Mahdi Camara

L’ASSE ne va pas récupérer Mahdi Camara au Stade Brestois où il évolue depuis juillet 2023. Il a franchi un cap avec le club breton en disputant la Ligue des champions la saison dernière. Patron de l’entrejeu des Ty’zefs, le milieu de terrain formé à l’AS Saint-Etienne a été titulaire à 9 reprises lors des 10 matchs disputés dans la compétition. Il a même été auteur d’un but et d’une passe décisive. Brest avait été éliminé par le PSG en barrages, après avoir franchi la phase de groupe.

Mahdi Camara a attiré l’attention des recruteurs en C1. Des clubs en Premier League ont coché son nom. De plus, il dispose d’un bon de sortie cet été, malgré son contrat allant jusqu’en 2027. L’ASSE surveille de près les mouvements de son ancien joueur, car elle détient un pourcentage sur son futur transfert. Cette clause a été glissée dans son contrat lors de son départ au Stade Brestois.

Brest : Lorenzi confirme le bon de sortie de Camara

Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club du Finistère, a fait le point sur la situation de Mahdi Camara. Il confirme son éventuel transfert. « On avait une discussion avec son entourage par rapport à ça (son départ, ndlr). Je les laisse gérer les choses pour le moment », a-t-il déclaré dans Ouest France, tout en précisant : « S’il y a une opportunité qui satisfait le club et le joueur, il n’y aura aucun problème pour nous ».

En revanche, le dirigeant ne donne ni deadline ni le montant exigé par le club pour Mahdi Camara. « Nous n’avons pas forcément fixé de prix. C’est le marché. Je ne le définis pas. Il faut aussi prendre en considération le joueur qui, depuis des années, est là et donne le maximum sur le terrain. On peut comprendre qu’il ait des envies de départ », a expliqué Grégory Lorenzi.

Recruté à 3 M€ à l’ASSE il y a deux ans, le joueur de 27 ans est évalué à 9 M€ par Transfermarkt.