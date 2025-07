ASSE Mercato : Une recrue en provenance du LOSC signe (Off)

L’ASSE s’est offert les services d’une joueuse en provenance du LOSC. Elle est la septième recrue estivale des Vertes.

Mercato : Kédie Johnson quitte Lille et renforce l’ASSE

La direction de l’équipe féminine de l’ASSE poursuit son recrutement estival en toute discrétion. Ce lundi, elle a officialisé l’arrivée d’une septième nouvelle joueuse. Il s’agit de Kédie Johnson (24 ans), une défenseure internationale trinidadienne. Elle débarque de Lille, en deuxième division. La native de Trinité-et-Tobago avait rejoint le LOSC en 2023 en provenance de la Louisiana Monroe University aux Etats-Unis.

La latérale gauche polyvalente, Kédie Johnson portera le maillot numéro 20 sous les ordres du nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne féminin, Sébastien Joseph. Elle s’en réjouit. « Je suis très fière de signer avec ce club emblématique. Ce n’est pas souvent qu’une joueuse ou joueur trinidadienne a la chance de jouer au plus haut niveau en France, un championnat très relevé. J’en suis très reconnaissante et j’ai hâte de retrouver le terrain, de représenter de nouvelles couleurs et de relever nos objectifs avec mes nouvelles coéquipières », a déclaré Kédie Johnson.

« Nous sommes très contents d’accueillir Kédie. Il était important d’apporter de la puissance athlétique à notre ligne défensive. Elle est polyvalente sur le terrain, c’est aussi un atout pour nous. Elle est très forte en un contre un, possède une relance et une vision du jeu intéressantes pour note collectif. Nous espérons la voir vite s’adapter à notre projet », a réagi le technicien des Vertes.