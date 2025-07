Mercato PSG : Coup de théâtre confirmé pour Gonçalo Ramos !

Il était bien parti pour une passer une troisième année sous le maillot du PSG, mais Gonçalo Ramos pourrait finalement changer d’air durant ce mercato estival. Une tendance de plus en plus évidente.

Mercato : Le PSG ne retiendra pas forcément Gonçalo Ramos

Malgré ses 19 buts et 6 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues, Gonçalo Ramos n’est qu’un simple remplaçant au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Aux yeux de Luis Enrique, l’ancien buteur du Benfica Lisbonne vient derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola dans la hiérarchie des attaquants du PSG.

Forcément, cette situation ne satisfait pas l’international portugais, qui prétend tout logiquement à plus de régularité sur le terrain en vue de la prochaine Coupe du Monde. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Gonçalo Ramos pourrait donc rejoindre un autre club européen avant la fin du mercato estival. Une option qui n’est plus écartée du revers du côté de la direction du Paris Saint-Germain.

À voir

Mercato : L’OM va surprendre avec le remplaçant de Rongier

Lisez aussi : PSG Mercato : L’offre délirante de Milan pour Gonçalo Ramos

Présent sur le plateau de l’émission l’After Foot ce dimanche soir, le journaliste Fabrice Hawkins a notamment annoncé sur RMC : « du côté des départs, il pourrait aussi y avoir des joueurs comme Gonçalo Ramos et Kang-In Lee. Mais ça, ce n’est pas encore décidé ni gravé dans le marbre. » Désireux de retrouver plus de temps de jeu, Ramos pourrait donc changer d’air cet été, surtout que l’AC Milan serait prêt à le récupérer.

Gonçalo Ramos discute avec l’AC Milan

Récemment, l’Insider Sacha Tavolieri a révélé que l’AC Milan fait de Gonçalo Ramos une priorité pour renforcer son attaque sur ce mercato estival. Les Rossoneri auraient même d’ores et déjà commencé à négocier avec les proches du joueur de 24 ans.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG change de fusil d’épaule pour Gonçalo Ramos

À voir

Mercato ASSE : Officialisation de Duffus, un contretemps !

« L’AC Milan considère Gonçalo Ramos comme une option prioritaire. Des discussions sont en cours entre les dirigeants milanais et l’entourage du joueur pour étudier un possible transfert. Le club lombard dispose d’un budget de 30 millions d’euros et pense qu’un accord est réalisable », confie Sacha Tavolieri sur les réseaux sociaux.

Outre Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Carlos Soler ou encore Kang-In Lee, Gonçalo Ramos pourrait lui aussi faire ses valises cet été, malgré le fait que Luis Enrique l’apprécie.