INFO Mercato : Rodrygo au PSG, le sale coup enclenché !

Désireux de renforcer son attaque sur ce mercato, le PSG suit de près la situation de Rodrygo au Real Madrid. L’attaquant brésilien fait cependant l’objet d’un sale coup enclenché par le Tottenham.

Mercato : Tottenham prêt à doubler le PSG pour Rodrygo

Le Paris Saint-Germain est toujours à l’affût d’une opportunité du mercato. Son directeur sportif, Luis Campos, en étroite collaboration avec Luis Enrique, travaille sur le mercato pour attirer des rensforts de taille. Et ils auraient ciblé Rodrygo. En difficulté au Real Madrid, l’attaquant brésilien inéressé plusieurs cadors de Premier League. Cela complique la tâche au PSG.

Lire aussi : Mercato : Négociations en cours entre Rodrygo et le PSG !

Le journal AS rapporte en effet que Rodrygo est également très courtisé Liverpool, Chelsea, ou encore Arsenal. Plus récemment, Tottenham se serait aussi positionné pour arracher sa signature. Les Spurs semblent même détenir un avantage de taille dans ce dossier. Les bonnes relations entre le Real Madrid et Tottenham pourraient favoriser ce deal.

À voir

Coup de tonnerre au PSG : Donnarumma discute avec Man City !

Lire aussi : Mercato PSG : Rodrygo, ce qui manque pour la signature

Le président du club londonien, Daniel Levy, envisage même de négocier un prix inférieur aux 90 millions d’euros fixés pour Rodrygo. Le PSG est donc prévenu. Luis Campos et sa cellule de recrutement devront batailler pour espérer rafler la mise. Sachant que la concurrence est de plus en plus féroce sur ce dossier XXL.