Mercato Stade Rennais : Arnaud Pouille attend 30 M€

Du beau monde tourne autour d’une pépite du Stade Rennais pendant ce mercato estival. Les dirigeants rennais demandent 30 millions d’euros pour le joueur.

Mercato Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo affole le mercato, Rennes prêt à encaisser

La direction du Stade Rennais pourrait acter un gros départ dans les prochaines semaines. Un taulier de l’équipe pourrait rejoindre un nouveau club et rapporter un joli chèque au club breton. Arnaud Kalimuendo attire pendant ce mercato estival. L’attaquant français, encore lié au Stade Rennais jusqu’en 2027, suscite de plus en plus d’intérêt. Formé au PSG, il plaît à plusieurs clubs. Nottingham Forest, Leipzig, Villarreal ou même Tottenham le suivent de près. D’autres pourraient bientôt se manifester.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye déniche un roc burkinabé !

Les dirigeants du Stade Rennais ne ferment pas la porte. Le président du club breton, Arnaud Pouille avait annoncé il y a quelques mois que le crack rennais est sur le départ. Depuis cette annonce, Arnaud Kalimuendo croule sous les offres. Mais il faudra sortir le chéquier : 30 à 35 millions d’euros sont attendus. En interne, les dirigeants anticipent.

À voir

PSG Mercato : Donnarumma annonce la couleur pour son avenir

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Paul Onuachu proche de signer ?

Un remplaçant est déjà recherché. Si l’offre tombe, le départ suivra. Transfertmarkt évalue Arnaud Kalimuendo à 22 millions d’euros. Avec cette vente, le Stade Rennais pourrait frapper de jolis coups sur le marché des transferts et renforcer son effectif pour la saison prochaine.