Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo vers l’Angleterre ?

Un cador anglais se lance sur l’attaquant du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo. Le crack rennais attise les convoitises après ses belles performances cette saison.

Mercato Stade Rennais : Un club de Premier League cible Arnaud Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo a encore mené l’attaque du Stade Rennais cette saison. Dès le début de cette campagne, l’attaquant tricolore a montré une baisse de forme et a essuyé de vives critiques. Certains médias ont indiqué que les dirigeants rennais envisagent de le vendre lors du dernier mercato estival, mais le joueur est finalement resté à Rennes.

L’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye a tout changé. Le technicien sénégalais a rapidement accordé sa confiance à Arnaud Kalimuendo et lui offre un bon temps de jeu. Un choix vraiment payant ! L’attaquant français a été l’un des hommes forts du maintien du SRFC en Ligue 1. Cette saison, il a inscrit 18 buts et délivré 3 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir.

Après ses belles performances, Arnaud Kalimuendo croule sous les offres à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Un cador anglais se positionne pour le recruter. Selon les informations de Foot01, Arsenal flaire la piste. Les Gunners cherchent de nouvelles gâchettes offensives et visent le crack rennais.

L’actuel deuxième de la Premier League suit le joueur depuis plusieurs mois et serait satisfait de ses performances pendant ce sprint final en Ligue 1. Le technicien d’Arsenal, Mikel Arteta valide le profil d’Arnaud Kalimuendo et insiste pour son arrivée à Londres. Les dirigeants anglais n’ont pas encore entamé des négociations avec leurs homologues du Stade Rennais.

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Arnaud Kalimuendo est estimée à 20 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2027. On ignore si la direction rennaise va le laisser partir cet été. L’ancien joueur du PSG entre pleinement dans les plans de Habib Beye.