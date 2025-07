Mercato ASSE : Un talent sous le coude à Saint-Etienne

Après avoir libéré plusieurs joueurs de son académie, l’ASSE pourrait accueillir un talent sud-africain ayant brillé à la Coupe d’Afrique des Nations U17.

Mercato : Selwyn Stevens de Mamelodi Sundows à l’essai à l’ASSE

Plusieurs jeunes joueurs formés à l’ASSE, non retenus par les staffs techniques de la réserve et des U19 du centre de formation, sont partis cet été. Mouhamed Lamine Ndiaye (engagé par Alverca au Portugal), El Hadji Dieye, Israël Kinunga, Kenzo Kies, Marwann Nzuzi, Quentin Prud’homme, Farès Ben Rahem, Hani Guerroudj, Kaïs Zerga ou enocre Simon Cateland ont tous été libérés. Quelques-uns d’entre eux avaient un contrat professionnel.

En revanche, de nouvelles recrues vont renforcer les équipes du Centre de formation de l’AS Saint-Etienne. Selwyn Stevens, une pépite de 17 ans, a tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois. Il a brillé avec la sélection sud-africaine, lors de la Coupe d’Afrique des Nations en avril 2025. Le milieu offensif de Mamelodi Sundows est à l’essai au Centre sportif Robert Herbin à l’Etrat, selon les informations de Peuple-Vert.

À l’essai à l’ASSE, le jeune sud-africain Selwyn Stevens (2008) a attisé la curiosité face à Auxerre mais qui est-il ?

L’Espoir sud-africain est impressionnant

Il a participé au match amical de la réserve des Verts contre leurs homologues de l’AJ Auxerre (4-1), mercredi. Et il a fait une forte impression aux techniciens de l’Académie, à en croire le média spécialisé. « Gaucher, fluide balle au pied, très à l’aise techniquement et doté d’un centre de gravité bas, Selwyn Stevens a marqué les esprits par sa vision du jeu et sa capacité à créer le danger dans les petits espaces », a souligné la source.

Pour rappel, les radars de l’ASSE ont également détecté Max Johnston, défenseur latéral droit de Sturm Graz en Autriche. Agé de 21ans, le natif de Middlesbrough est un international Écossais (2 sélections).