Mercato ASSE : Un défenseur écossais dans le viseur

La recherche d’un arrière latéral droit a conduit l’ASSE dans le championnat autrichien. Le club stéphanois y a détecté un défenseur international écossais.

Mercato : L’ASSE se renseigne sur Max Johnston auprès de Sturm Graz

L’ASSE est en quête d’un défenseur pour renforcer le poste d’Yvann Maçon, qui est indésirable et sur le départ. Alors que le club du Forez tente de conclure le transfert de Paul Joly de l’AJ Auxerre, L’Équipe révèle un intérêt pour Max Johnston, un joueur de 21 ans évoluant à Sturm Graz en Autriche.

D’après les informations du quotidien sportif, la Direction stéphanoise s’est renseignée auprès de son homologue autrichien sur la situation contractuelle de l’international écossais (2 sélections). Arrière latéral droit de prédilection, Max Johnston peut également évoluer dans l’entrejeu grâce à sa polyvalence.

Le jeune joueur, natif de Middlesbrough en Angleterre, est sous contrat avec le club autrichien jusqu’au 30 juin 2027. Selon l’estimation de Trasfermarkt, il est valorisé à 3,5 millions d’euros sur le marché des transferts. Le transfert de la cible de l’ASSE, de Motherwell FC en Écosse à Sturm Graz en juillet 2023, avait été réalisé contre seulement 350 000 euros.

Max Johnston totalise 44 matchs en Bundesliga autrichienne et 36 matchs en First Division écossaise. Il a également disputé 6 rencontres en Ligue des Champions et 4 en Ligue Europa. Il est donc doté d’une bonne expérience du haut niveau.