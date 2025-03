Mercato PSG : Alexander Isak, Newcastle envoie un signal clair au Paris SG

Alexander Isak est l’une des grandes cibles du mercato, avec plusieurs clubs européens, dont le PSG, en quête de son talent. Cependant, Newcastle semble avoir pris les devants en envoyant un message clair aux prétendants.

Mercato PSG : Alexander Isak, une cible à oublier pour le Paris SG ?

Courtisé par de grands clubs tels que le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Arsenal et Liverpool, Alexander Isak (25 ans) semble, pour l’heure, satisfait de sa situation à Newcastle. Selon The Athletic, l’attaquant suédois est « heureux » avec les Magpies et estime qu’il peut atteindre ses objectifs personnels avec le club anglais.

Même s’il est sur le radar de nombreuses grandes équipes européennes, Isak préfère attendre la fin de la saison avant de prendre une décision concernant son avenir. « Ce n’est pas quelque chose à quoi je pense en ce moment », a récemment confié le joueur, précisant qu’il entamera des discussions pour une prolongation cet été.

Face à la montée en puissance des rumeurs et l’intérêt des clubs européens, Newcastle prépare une offre de prolongation pour Alexander Isak. Le club ne souhaite pas se séparer de son buteur aussi facilement. Les Magpies espèrent ainsi sécuriser l’avenir de leur attaquant, et selon des sources proches du dossier, une somme bien supérieure à 100 millions d’euros serait demandée si un transfert devait être envisagé.

Ainsi, même si Isak pourrait être une priorité pour le PSG cet été, Newcastle a clairement fait savoir qu’ils ne faciliteront pas son départ. Les prochaines semaines s’annoncent décisives, et la situation pourrait bien évoluer rapidement une fois la saison terminée.