PSG : L’entraîneur du RB Salzbourg répond cash à Luis Enrique

Présent en conférence de presse ce lundi, Luis Enrique s’est montré très déterminé pour le match de Ligue des Champions contre le RB Salzbourg. En face, son homologue du club autrichien ne compte pas se présenter en victime résignée face aux Rouge et Bleu.

PSG : Luis Enrique veut battre Salzbourg sans faire de calcul

Mardi soir, le Paris Saint-Germain affrontera le RB Salzbourg en Autriche lors de la sixième journée de la Ligue des Champions. Luis Enrique a déclaré que l’objectif est de gagner les trois derniers matches pour assurer la qualification. Conscient de l’enjeu, l’entraîneur espagnol refuse de se livrer à des calculs mathématiques.

« Nous devons gagner les trois dernières rencontres, c’est ça notre objectif », a lancé l’entraîneur espagnol en conférence de presse. Le successeur de Christophe Galtier a notamment insisté sur le fait de multiplier les occasions et limiter les risques.

« La formule magique est claire, se procurer plus d’occasions que l’adversaire. Il faut s’en procurer 20, 25 ou même 30 c’est tant mieux. Et il faut prendre le moins de buts possible et faire que nos adversaires aient moins d’occasions. On va essayer d’améliorer. Il faut garder la confiance. Il faut insister, insister et insister », a ajouté Luis Enrique, le tacticien de 54 ans. De son côté, le club autrichien ne compte pas se laisser faire et a hâte d’en découdre avec les Parisiens.

Lijnders promet un combat acharné face au PSG

Malgré une dernière place dans son groupe de Ligue des Champions, le RB Salzbourg aborde le match contre le PSG avec un certain optimisme. Pepijn Lijnders, l’ancien adjoint de Jürgen Klopp à Liverpool, a su insuffler un esprit de combativité à son équipe.

L’entraîneur néerlandais, connu pour sa grande exigence, a notamment déclaré : « ce sera une tâche difficile, mais nous essaierons de nous préparer au mieux avec seulement deux jours d’intervalle. Mais je pense que je parle au nom de toute l’équipe, des joueurs, du staff, du club et des fans, c’est une grande occasion d’avoir le PSG chez nous et nous allons beaucoup les respecter. Je respecte beaucoup l’entraîneur. Et nous avons hâte d’y être », a rétorqué Pepijn Lijnders. Une déclaration qui en dit long sur l’état d’esprit des joueurs autrichiens, prêts à relever un défi de taille face à l’un des favoris de la compétition.