Mercato OM : Gros doute sur une cible à 15 M€ à Marseille

L’OM s’intéresse toujours à Ismaël Bennacer, mais l’exigence du Milan AC refroidit le dossier. Un transfert sec à 15 M€ est exigé, sans possibilité de prêt, une condition qui pousse le club phocéen à la prudence.

Mercato OM : Ismaël Bennacer, une opération jugée risquée par Marseille

L’OM aurait bien coché le nom d’Ismaël Bennacer pour renforcer son entrejeu cet été. Néanmoins, selon Le10Sport.com, le Milan AC n’entend pas faire de concession : pas de prêt avec option d’achat, uniquement un transfert ferme.

Le montant demandé avoisine les 15 M€, une somme importante pour un joueur qui revient tout juste de longs mois d’absence sur blessure. Cette rigidité milanaise pousse Pablo Longoria et son staff à réévaluer la pertinence de l’opération.

Ancien international algérien, Nasser Sandjak comprend les hésitations du club marseillais. « Bennacer est un très bon joueur, mais son état physique pose question. Mettre autant d’argent sur un joueur fragile, c’est un vrai pari », a-t-il confié. Une réflexion stratégique s’impose donc pour Marseille, qui cherche à éviter les erreurs du passé.

Une alternative au Qatar… ou en Arabie Saoudite ?

Parallèlement à la piste marseillaise, Ismaël Bennacer serait également ciblé par des clubs du Golfe, notamment au Qatar. Selon Africa Foot, Djamel Belmadi, ancien sélectionneur de l’Algérie et actuel coach d’Al-Duhail, serait intéressé. Mais pour Sandjak, un tel choix serait prématuré : « À 27 ans, aller au Qatar, c’est tirer un trait sur l’exigence compétitive. »

Il estime que si départ il doit y avoir, l’Arabie Saoudite offrirait un meilleur cadre. « Le championnat y est plus relevé, plus structuré, et Bennacer y trouverait un meilleur équilibre entre performance et rémunération », conclut-il.