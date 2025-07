Mercato FC Nantes : Un indésirable file vers la Russie !

Poussé vers la sortie au FC Nantes, Marcus Coco va poursuivre sa carrière en Russie cette saison. Tout est presque bouclé pour son transfert.

Mercato FC Nantes : Marcus Coco a trouvé un nouveau club

Marcus Coco, libéré par le FC Nantes, a déjà pris la direction d’un nouveau championnat. Le Guadeloupéen n’entre pas dans les plans de la direction nantaise et du nouveau coach Luis Castro à cause de ses performance moins solides la saison dernière. Mais heureusement, le championnat russe lui tend la main et l’accueille. Il pourra maintenant se relancer ailleurs et s’imposer.

Son aventure en Russie semble sur de bons rails. Depuis la fin de son contrat avec les Canaris, l’international guadeloupéen s’entraînait avec l’UNFP FC, le temps de retrouver un club. C’est désormais chose faite. Selon Sport24, il aurait trouvé un accord avec Akron Togliatti, promu cette saison en première division russe.

Le joueur a déjà passé sa visite médicale. Il s’engagerait pour deux ans. Seul point restant : l’obtention de son visa de travail. Une fois ce document délivré, Marcus Coco pourra officiellement signer et rejoindre les rangs de sa nouvelle équipe.