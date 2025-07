PSG : Réunion décisive à Paris pour un dossier à 45 M€ !

L’avenir de Randal Kolo Muani pourrait être scellé cette semaine. Une réunion est programmée entre le PSG et la Juventus.

Mercato PSG : Ça se bouscule pour un indésirable !

Réunion en vue à Paris pour un dossier chaud. Le PSG attend cette semaine les dirigeants de la Juventus pour sceller le sort de Randal Kolo Muani. L’attaquant tricolore a convaincu la Vieille Dame après ses performances XXL en Serie A comme en Ligue des Champions. Les Bianconeri veulent le garder. Et ils font le forcing depuis quelques semaines.

Une offre est sur la table. Il s’agit de 10 millions d’euros de prêt payant, avec une option d’achat obligatoire en cas de qualification en Ligue des champions, et selon les performances du joueur. Paris, lui, durcit le ton. Le club exige une clause d’achat ferme entre 40 et 45 millions d’euros. Kolo Muani reste sous contrat jusqu’en 2028. Et le PSG, qui l’a payé plus de 90 millions d’euros, n’entend pas céder à la pression.

On ignore pour le moment si les deux clubs vont trouver un accord. Selon la Gazzetta dello Sport et Il Corriere dello Sport, d’autres clubs suivent le dossier de près : Manchester United, Chelsea, Newcastle, mais aussi l’AC Milan. Kolo Muani, lui, penche clairement pour rester à Turin. Il attend un geste de la Juve.