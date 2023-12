Au cœur de grandes polémiques et objet de beaucoup de critiques au PSG, Gianluigi Donnarumma a tenu à mettre les choses au clair sur son avenir.

PSG : Donnarumma adoube Luis Enrique

Installé comme un prince dans les buts du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a progressivement perdu en crédibilité auprès des supporters et même de ses dirigeants. Loin d'être rassurant dans le jeu au pied, le gardien de but de 24 ans a été sèchement critiqué à la suite de nombreuses erreurs qui ont coûté cher au club parisien. Sa place de numéro 1 a même été remise en cause après la montée en puissance d'Arnau Tenas mais au milieu de tout ce tintamar, Donnarumma peut toujours compter sur Luis Enrique, qui l'a défendu publiquement et à plusieurs reprises. De quoi réconforter l'Italien qui est sous le charme de son entraîneur. Dans un entretien au Journal Du Dimanche, il a affiché sa satisfaction de travailler sous les ordres de l'Espagnol.

Gianluigi Donnarumma a confié que c'est « un plaisir et un privilège d’être un joueur de Luis Enrique ». Parlant de Luis Enrique, il assure qu'il est « un grand entraîneur, qui fait bien jouer ses équipes ». L'Italien a évoqué le niveau d'exigence de l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui aime voir ses joueurs dominer, jouer avec le ballon mais qui sait toujours aussi recadrer en cas d'erreurs. Ceci afin de mettre ses joueurs en confiance.

Donnarumma se sent privilégié à Paris

Alors que certaines rumeurs l'envoient parfois hors du PSG, Gigi Donnarumma lui ne voit pas son bonheur loin de la ville capitale. Il a encore affiché son attachement au club et à Paris, estimant que « c’est vraiment un privilège de jouer au Parc des Princes ». Celui qui a rejoint le club libre après son départ du Milan AC assure que « c’est l’une des plus belles ambiances en Europe ». Il est donc clair que le jeune gardien est amoureux du club et de la ville et n'imagine encore son avenir loin du Parc des Princes, son contrat allant jusqu'en 2026.