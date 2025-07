PSG Mercato : Le Paris SG officialise une signature majeure

En attendant le dénouement des dossiers Ilya Zabarnyi et Lucas Chevalier, le PSG renforce son organigramme. Ce lundi soir, le Paris SG a ainsi officialisé une grosse signature dans ses rangs.

Une ancienne des JO 2024 nommée directrice de la communication du PSG

Une recrue d’envergure débarque au Paris Saint-Germain. À la recherche d’un nouveau responsable de son département communication, le PSG a porté son choix sur une ancienne figure de premier plan du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

En effet, dans un communiqué publié sur son site officiel ce lundi soir, le PSG a annoncé la nomination d’Anne Descamps au poste de Directrice de la Communication. L’ancienne directrice exécutive de la communication des Jeux olympiques et paralympiques prendra fonction à compter du mois d’août et sera directement rattachée au président Nasser Al-Khelaïfi et intégrera le Top Management Committee dirigé par Victoriano Melero, le directeur général du Paris SG.

🚨 Le club officialise la nomination d’Anne Descamps au poste de directrice de la communication.



Ancienne porte-parole et responsable de la communication des Jeux Olympiques de Paris 2024, elle a également occupé des fonctions au sein du cabinet d’Emmanuel Macron à Bercy.



Elle… pic.twitter.com/15raz2CG7u — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 28, 2025

« Après une saison historique sur le terrain et en dehors, qui a permis au Paris Saint-Germain de franchir un nouveau palier, le Club annonce aujourd’hui le recrutement d’Anne Descamps en tant que Directrice de la Communication. À partir du mois d’août, Anne Descamps sera directement rattachée au Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, et siégera au Top Management Committee du Club, dirigé par Victoriano Melero, Directeur Général », écrit le Champion d’Europe dans son communiqué.

Le rôle d’Anne Descamps au Paris SG

Anne Descamps sera responsable de l’ensemble de la stratégie de communication, des activités, des équipes et des agences du Club, couvrant le football masculin, le football féminin et le Centre de formation, le handball, le judo et l’e-sport, ainsi que de l’ensemble de la communication corporate, business, interne, marque, consumers, lifestyle et innovation.

À voir

Mercato FC Nantes : Un transfert record pour Kita et le FCN

Parmi ses principales responsabilités figurent la gestion de la communication stratégique pour le projet de nouveau stade, la prochaine phase d’expansion du Campus PSG à Poissy et les initiatives de PSG for Communities, via la Fondation et le Fonds de dotation Paris Saint-Germain.

Anne travaillera également avec l’équipe dirigeante de Qatar Sports Investments, notamment en ce qui concerne les relations avec les investisseurs et les autres actionnaires du club, ainsi que les partenariats plus larges de QSI liés au Club, comme la potentielle franchise de la NBA.