PSG : Révélations scandaleuses sur Nasser Al-Khelaïfi !

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, est au cœur de nombreuses révélations inquiétantes concernant des pratiques peu orthodoxes au sein du club. Un documentaire choc diffusé sur France 2 met en lumière les méthodes de pression utilisées par la direction du Paris SG, notamment à travers une « armée numérique » dédiée à manipuler l’opinion publique et à exercer des pressions sur les joueurs.

PSG : Une armée numérique au service de Nasser Al-Khelaïfi

Le documentaire Complément d’Enquête, diffusé ce jeudi soir sur France 2, a révélé les dessous peu reluisants du PSG sous la direction de Nasser Al-Khelaïfi. L’un des points les plus troublants est l’existence d’une « armée numérique » créée pour faire pression sur les joueurs et attaquer les ennemis du club sur les réseaux sociaux.

Ce système d’influence, dirigé par Jean-Martial Ribes, l’ex-directeur de la communication du PSG, a impliqué l’embauche d’une agence en Tunisie pour s’attaquer à ceux qui critiquaient le club. Le responsable de cette armée numérique a détaillé les actions menées, en affirmant : « Ils voulaient qu’on parle toujours bien du PSG. Si un compte influent parlait mal du PSG, ils voulaient le dégommer ! ». Il a ajouté que des pressions étaient exercées sur des joueurs comme Adrien Rabiot.

Des méthodes douteuses contre les joueurs du PSG

« Rabiot, le problème c’était sa mère dans la renégociation, donc il fallait le faire mal aimer des supporters », a-t-il précisé. Cette manipulation de l’opinion publique allait même jusqu’à cibler des journalistes et des médias critiques comme L’Equipe ou Mediapart. Les pratiques de Nasser Al-Khelaïfi et de son équipe ne s’arrêtaient pas là. Le documentaire a également mis en lumière des pressions exercées sur des joueurs de premier plan comme Kylian Mbappé et Neymar.

Dans le cas de Neymar, l’ancien directeur de la communication, Jean-Martial Ribes, aurait ordonné de s’attaquer à un supporter après une altercation en tribunes. « Il faut monter un dossier rapide sur lui. Il a peut-être un casier ? », aurait demandé Ribes pour discréditer le fan. Une méthode qui soulève de sérieuses questions éthiques et légales. D’autres révélations se sont concentrées sur les pratiques internes du PSG, notamment avec Hicham, l’ex-majordome de Nasser Al-Khelaïfi, qui a témoigné de son traitement au sein de la maison du président.

« Je n’avais pas le droit de voir ma famille, je devais rester avec lui 24h sur 24 », a-t-il raconté, en évoquant un environnement de travail toxique marqué par des insultes et des pressions psychologiques constantes. Hicham a aussi révélé une tentative d’enlèvement, alors qu’il était coincé entre les exigences de son employeur et une situation de plus en plus dangereuse.

L’ombre du scandale financier et politique

Le documentaire est allé plus loin en évoquant des affaires politiques et financières touchant Nasser Al-Khelaïfi. Des documents sensibles et des vidéos privées auraient été détruits ou dissimulés de manière suspecte. L’affaire des Football Leaks et des barbouzeries autour du PSG continue de faire l’objet d’investigations. Le rôle de l’émir du Qatar et de certains lobbyistes dans ces affaires reste flou, mais les accusations de manipulation et d’intimidation sont de plus en plus préoccupantes.

En somme, ce reportage révèle un Nasser Al-Khelaïfi bien loin de l’image publique d’un dirigeant moderne et ambitieux. Les méthodes utilisées par le PSG, sur et en dehors du terrain, soulèvent désormais des interrogations sur la véritable nature du pouvoir dans le football. Ces nouvelles révélations risquent d’avoir de lourdes conséquences pour l’image du club et de son président.