Mercato PSG : Manchester United tranche pour Marcus Rashford

Brillant sous les couleurs d’Aston Villa, où il a été prêté cette saison, Marcus Rashford intéresse à nouveau plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. De son côté, Manchester United aurait d’ores et déjà tranché concernant l’avenir de son attaquant de 27 ans.

Mercato : Marcus Rashford toujours dans les plans du PSG ?

Depuis son arrivée à Birmingham durant l’hiver, Marcus Rashford est un footballeur totalement transformé. Ayant retrouvé son meilleur niveau, l’attaquant anglais a même retrouvé la sélection lors de la dernière trêve internationale. Mieux, l’enfant terrible du football anglais est à nouveau placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens, qui croient toujours en son potentiel.

Lisez aussi : PSG Mercato : Al-Khelaïfi drague toujours Marcus Rashford !

À voir L’OM hésite, nouveau rebondissement pour Ismaël Bennacer

Courtisan de longue, le Paris SG n’aurait pas ainsi renoncé définitivement au natif de Manchester. D’après la presse britannique, Aston Villa est prioritaire concernant l’avenir de Rashford, mais aucune information ne laisse à penser que les Villans veulent réellement lever l’option pour le garder définitivement.

De son côté, le tabloïd The Sun assure que Marcus Rashford aurait déjà quatre options sérieuses pour la saison prochaine et le PSG en ferait partie. Grand fan du joueur, Nasser Al-Khelaïfi rêverait toujours de le voir sous les couleurs Rouge et Bleu. Et cela tombe bien puisque le club mancunien n’en voudrait plus.

Ruben Amorim ne veut plus de Rashford à Man United

Si Aston Villa a cru remonter son retard contre le PSG mardi soir en Ligue des champions, c’est en grande partie grâce à la belle performance de Marcus Rashford sur le front de l’attaque. Malgré son retour en forme, Marcus Rashford ne semble plus faire partie du futur de Manchester United.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG prépare le transfert de Marcus Rashford

À voir Mercato : Le RC Lens déniche son nouveau gardien à 0€ !

D’après plusieurs sources, dont GiveMeSport, le manager de Reds, Ruben Amorim, aurait clairement fait comprendre à sa direction qu’il ne veut pas de l’attaquant formé au club dans son effectif la saison prochaine. Les dirigeants mancuniens tenteraient donc déjà de lui trouver un point de chute pour cet été, si Aston Villa ne lève pas son option d’achat d’environ 50 millions d’euros.

Lisez aussi : Mercato : Marcus Rashford à l’OM, la porte s’ouvre d’un coup !

Soucieuse d’alléger la masse salariale, la direction de Manchester United ne serait également pas contre ce départ. Outre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, Crystal Palace serait aussi intéressé par le renfort de Rashford.