Mercato: Marcus Rashford bradé, occasion en or pour le PSG ?

Prêté à Aston Villa cette saison, Marcus Rashford a très peu de chance de revenir à Manchester United cet été. Placé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, l’attaquant anglais pourrait être cédé contre un prix drastiquement revu à la baisse. Une aubaine pour le Paris SG ?

Mercato PSG : Marcus Rashford disponible pour 48M€

Après un prêt concluant à Aston Villa, Marcus Rashford va retourner au centre d’entraînement de Manchester United début juillet pour la préparation estivale. Toutefois, plusieurs sources concordantes rapportent que l’attaquant de 27 ans ne devrait pas faire long feu à Carrington, puisque les Red Devils seraient enclins à écouter les offres pour un transfert.

Malgré les rumeurs assurant que les Villans étaient prioritaires pour garder définitivement Rashford après son prêt, le Sun indique qu’il n’en est absolument rien. Les pensionnaires de Villa Park ne disposeraient d’aucune clause de préemption pour le natif de Manchester.

À voir Mercato OL : Lyon fonce sur une pépite belge très convoitée

Lisez aussi : PSG Mercato : Marcus Rashford lâche un indice au Paris SG !

Pour laisser partir son joueur, le board mancunien réclamerait 40 millions de livres sterling, soit environ 48 millions d’euros. Un montant qui devrait attirer les offres de plusieurs clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain.

Le Paris SG prêt à revenir à la charge pour Marcus Rashford ?

Avec un budget compris entre 130 et 160 millions d’euros, hors ventes, le Paris SG s’apprête à vivre un été très mouvementé. En priorité, Luis Enrique aimerait voir débarquer un défenseur central droit, un milieu de terrain, un arrière droit, un ailier et un nouvel attaquant, en cas de départ de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

En attaque, le profil recherché serait un joueur capable d’évoluer en pointe pour fixer les défenses adverses. Si un club ne souhaite pas payer l’intégralité du prix demandé, un autre prêt reste envisageable, notamment s’il permet à Rashford de continuer à évoluer au plus haut niveau.

À voir ASSE : Une énorme surprise dans le groupe contre Toulouse

Lisez aussi : Mercato PSG : Manchester United tranche pour Marcus Rashford

Le média britannique précise même que l’ancien partenaire de Paul Pogba aurait clairement indiqué sa préférence pour un club évoluant en Ligue des Champions. Outre le PSG, le coéquipier de Marco Asensio est également cité du côté de Barcelone, où Lamine Yamal aimerait jouer avec lui la saison prochaine, à en croire El Nacional.