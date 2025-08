Mercato : le PSG boucle un transfert avec Villarreal

Longtemps hésitant, le PSG accélère son mercato aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Et dans les prochains jours, un dossier longtemps resté en sommeil va être bouclé.

Le Paris Saint-Germain va boucler les transferts d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier très prochainement. L’arrivée de ces deux joueurs va gonfler la masse salariale et c’est ce qui pousse Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs à privilégier certains départs. Pour l’équilibre financier du club de la capitale, Carlos Soler va faire ses valises comme plusieurs autres joueurs absents des plans de jeu de Luis Enrique.

Vers un transfert de Carlos Soler à Villarreal

Le milieu de terrain espagnol de 28 ans avait été prêté à West Ham dans le but de relancer sa carrière. Après une saison au club anglais où il a inscrit 1 but en 33 matchs, il n’a pas été retenu. Le PSG ne veut pas de lui non plus, ce qui pourrait l’amener à envisager un retour dans son pays où il a déjà joué à Valence CF. Cette hypothèse se consolide puisque d’après Nicolo Schira, un journaliste italien, des négociations sont déjà engagées à cet effet.

C’est Villarreal qui serait très intéressé par Carlos Soler et qui négocie présentement avec le Paris SG les conditions de son transfert. Avec une valeur marchande estimée à 18 millions d’euros à 2 saisons de la fin de son contrat, il pourrait être libéré pour moins. Même si le club espagnol semble lui aussi souhaiter un prêt du joueur, Paris est lui plus favorable à un transfert définitif, ce qui le dispose à faire plus d’efforts pour conclure la vente.

Le développement de ce dossier pourrait s’accélérer au risque de voir Luis Campos débordé par la situation de joueurs devant quitter le club. Dans la perspective de l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma pourrait filer en Premier League où Manchester United est actif pour le convaincre. Un accord entre le portier italien et le club anglais est même en passe d’être scellé, à condition toutefois que les 40 millions d’euros exigés par le PSG lui soient versés. Autrement, Galatasaray surveille également sa situation avec des négociations en cours depuis au moins une semaine.