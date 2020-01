Mercato OM : Paul Aldridge va vendre des joueurs en Angleterre

Paul Aldridge, c’est le nouvel homme sur qui s’appuieront les dirigeants de l’ OM pour vendre leurs joueurs indésirables en Premier League. Cet homme a un des carnets d’adresses les plus fournis du championnat anglais. Il va l’utiliser pour actionner le dégraissage de l’effectif tant souhaité par Frank McCourt, le patron de l’ Olympique de Marseille.

Qui est Paul Aldridge, le nouvel employé de l’ OM ?

Paul Aldridge est connu pour avoir réalisé les transferts de Carlos Tévez et Javier Mascherano. Il était en ce moment-là directeur général de West Ham. Âgé de 54 ans, il a déjà bien roulé sa bosse dans le monde du football européen. Paul a successivement travaillé à Leicester, Manchester City et Sheffield Wednesday comme vice-président et directeur général. Il a surtout l’expérience du rôle que lui confie le président Jacques-Henri Eyraud, à savoir travailler aux transferts de certains joueurs de l’Olympique de Marseille.

Comme le révèle le quotidien L’Equipe, il a été consultant à Bolton Wanderers (2016-2019) où il était le conseiller du président du club. À la descente du club en League One (D3 anglaise), c’est encore lui qui a négocié les transferts de plusieurs joueurs pour faire entrer de l’argent dans les caisses et aussi diminuer la masse salariale du club. Proche de plusieurs patrons de clubs anglais, il ne devrait avoir aucun mal à débarrasser André Villas-Boas de joueurs n’entrant pas dans son plan de jeu.

Paul Aldridge, la solution pour débloquer le mercato de l’ OM ?

Même si l’ Olympique de Marseille cherche depuis longtemps à vendre des joueurs avant de se renforcer, Andoni Zubizarreta, son directeur sportif, n’a pas beaucoup bougé. Pas vraiment intéressé par la vente de joueurs, pour lui l’agent de chaque joueur devrait pouvoir offrir une porte de sortie à son client, il n’a d’yeux que pour la gestion des joueurs que recruter le club. Paul Aldridge va vendre en Angleterre certains joueurs pour faire entrer de l’argent dans les caisses du club. Andoni Zubizarreta devrait ensuite avoir les moyens de faire ses emplettes.

Il ne serait pas surprenant de voir des départs de joueurs se concrétiser à l’ Olympique de Marseille dans les prochains jours avec l’arrivée de Paul Aldridge. Avec l’argent qui va entrer dans les caisses, l’ OM pourrait se positionner sur des joueurs désirés par Villas-Boas.