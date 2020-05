Stade Rennais : C1, la participation des Brétilliens menacée ?

Alors que le Stade Rennais s’est qualifié pour la 1ère fois de son histoire pour la Ligue des Champions, ceux-ci pourraient se voir relégués en Ligue Europa, sans avoir pu tenter leur chance.

Stade Rennais : écarté de la Ligue des Champions ?

Au terme d’une belle saison réalisé par les hommes de Julien Stéphan, le Stade Rennais s’est qualifié pour les phases préliminaires de la Ligue des Champions 2020-2021. Après un 8ème de finale de Ligue Europa 2019 record pour le club, les bretons continuent leur belle ascension avec une première qualification dans la plus prestigieuse des coupes. Cependant, les rouges et noirs pourraient bien voir leur participation menacée.

Le Times révèle que l’UEFA devrait raccourcir les phases préliminaires de la prochaine Ligue des Champions. A cause de la pandémie du Covid-19, la compétition actuelle s’est arrêtée aux huitièmes de finale. L’instance européenne désirerait terminer cet exercice avant le mois d’août, ce qui poserait problème avec les barrages. Pour contrer ce problème, deux solutions sont envisagées, la première étant de supprimer le format aller/retour, et de mettre en place un match à élimination direct, sur terrain neutre. Si cette solution est retenue, le Stade Rennais n’a pas de soucis à se faire puisqu’ils ne seront pas lésés. La deuxième option serait de ne jouer qu’un seul tour (contre 5 habituellement). 12 équipes seraient sélectionnées et s’affronteraient sur un match à élimination direct afin de déterminer les 6 clubs qui accéderont à la Ligue des Champions. Pour sélectionner ces 12 participants, l’UEFA se référerait au coefficient UEFA, ce qui n’avantagerait pas les rennais et les enverrait en Ligue Europa. Pour les clubs dans cette situation, une compensation financière est néanmoins prévue.