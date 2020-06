Dortmund Mercato : Le Borussia va perdre des joueurs cet été !

L'entraîneur du Borussia Dortmund, Lucien Favre, s'attend à perdre plusieurs de ses joueurs majeurs cet été lors du mercato.

Borussia Dortmund, des joueurs vont partir

Le Borussia Dortmund dépouillé cet été ? C’est ce que laisse entendre en tous cas Lucien Favre le coach des jaune et noir. Emmenée par des joueurs à fort potentiel, l'équipe entraînée par Lucien Favre pourrait donc être victime de son succès lors du prochain mercato estival. L’entraîneur suisse s’est exprimé en conférence de presse avant la réception de Mayence pour la 32e journée de Bundesliga. « Nous verrons après la saison. Bien sûr, des joueurs vont partir. Nous espérons que les joueurs resteront, mais il est possible que des joueurs partent. Vous avez déjà mentionné deux joueurs (Hakimi et Sancho) dont l'avenir est incertain. Bien sûr, ils pourraient rester avec nous, ce qui serait très bien pour moi. Mais nous verrons ce que nous ferons, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque. Et notamment sur les ailes. »

"Erling ne peut pas jouer tous les matches"

Lundi en conférence de presse, Lucien Favre est aussi revenu sur le temps de jeu donné à sa pépite norvégienne Erling Haaland. « Erling ne peut pas jouer tous les matches pendant plus de 90 minutes. Il a également besoin de pauses. Néanmoins, j'aime sa mentalité, c'est très amusant de travailler avec lui. Mais il doit comprendre qu'il faut bien savoir doser de temps en temps. »