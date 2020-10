PSG Mercato : Un deal Real Madrid - Paris pour Mbappé ?

Le Real Madrid veut frapper fort pour le mercato 2021, après s'être serré la ceinture cet été, et vise encore et toujours l'une des stars parisiennes, Kylian Mbappé, que les Parisiens ne lâcheront évidemment pas si facilement. Leonardo tente de profiter de la situation pour que le PSG sorte à tout prix gagnant de cette éventuelle transaction.

Mbappé du PSG au Real pour une grosse somme plus un joueur ?

Leonardo, le directeur sportif du PSG, doit, depuis plusieurs mois maintenant, vers face à l'offensive du Real Madrid dans la course au transfert de Kylian Mbappé. Le Real Madrid, plutôt calme lors du mercato estival, souhaite néanmoins redevenir galactique, en préparant de grosses offensives financières pour le mercato de 2021, avec deux pistes françaises, bien connues et à fort potentiel : le Parisien Mbappé, donc, et le joueur du Stade Rennais Eduardo Camavinga. Ces deux pépites vont coûter très cher au Real Madrid, qui pourrait être tenté d'adoucir la facture en incluant certains de ces joueurs dans les futures négociations.

C'est exactement ce que chercherait à faire le PSG pour accepter de céder Mbappé au mercato d'été 2021. Car plusieurs joueurs du Real Madrid intéressent Leonardo et les dirigeants parisiens. Sergio Ramos (34 ans) a déjà été évoqué, mais le défenseur de la Maison Blanche est en fin de contrat et pourrait être recruté gratuitement, bien qu'il semble improbable de le voir quitter l'Espagne et le club dans lequel il évolue depuis désormais 15 ans. Le PSG a cependant une autre cible en tête qui concorderait avec ses besoins.

Le PSG cherche toujours un gardien pour 2021

Après avoir approché Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'AC Milan, le Paris Saint-Germain reste aux aguets pour l'acquisition d'un portier de haut niveau au mercato, afin de pallier un éventuel départ ou une baisse de niveau de Keylor Navas, 34 ans à la fin de l'année. C'est donc le gardien belge Thibaut Courtois que le PSG aimerait voir inclusv dans un deal avec Mbappé. Le gardien de 28 ans est au top de sa forme et a encore de belles années devant lui, à tel point que le président du Real, Florentino Pérez, l'a jugé "intransférable". Mais pour s'offrir Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait être prêt à certains sacrifices...