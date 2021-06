PSG Mercato : Real, Macron se mêle de l’avenir de Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 23:30

En visite à Clairefontaine ce jeudi, Emmanuel Macron a apporté son soutien à l'Équipe de France, à la veille du début de l’Euro. Le président de la République en a profité pour donner son avis sur l’avenir de Kylian Mbappé, attaquant du PSG, annoncé avec insistance au Real Madrid cet été.

Emmanuel Macron conseille Mbappé pour son avenir

Actuellement en regroupement avec l’équipe de France en vue de l’Euro, Kylian Mbappé alimente toutes les conversations autour du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’attaquant français n’a pas encore prolongé son contrat, qui expire dans un an, et le Real Madrid veut le récupérer cet été. Emmanuel Macron, le président de la République de France, s’est prononcé sur cette question. Au micro de BFM TV, le premier citoyen français a ouvertement conseillé à son jeune compatriote de rester au PSG pour aider à développer le championnat local comme il l’a récemment indiqué lui-même.

« Je n'ai pas eu de discussion avec lui, je veux qu'il soit concentré sur la compétition. Je l'ai fait sur le ton de la boutade, le PSG est un très grand club qui l'a fait grandir. C'est très important qu'il reste au PSG, pour le club, le Championnat de France. Jamais je ne mettrai la pression sur un joueur », a déclaré Emmanuel Macron. De son côté, le natif de Bondy ne semble pas pressé de trancher la question. Surtout pas maintenant.

La réponse de Mbappé attendue après l’Euro

Le message est clair : Emmanuel Macron veut voir Kylian Mbappé rester et poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain. Mais d’après les révélations du journal régional Le Parisien, le coéquipier de Neymar ne compte pas se pencher sur son avenir avant la fin de l’Euro qui tient à remporter avec les Bleus de Didier Deschamps. Le PSG, le Real Madrid et Liverpool, qui a prévu de faire une offre à Mbappé dès janvier 2022 s’il ne prolonge pas son bail, vont donc tous devoir patienter avant d’être fixés dans ce dossier.