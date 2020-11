PSG : Thomas Tuchel donne des nouvelles de Mbappé et Kean

Publié le 01 novembre 2020 à 06:30

Opposé au FC Nantes samedi, le PSG s’est imposé (0-3). Kylian Mbappé et Moise Kean n’ont pas tenu jusqu’au coup de sifflet final. Après le match, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de ses poulains. Elles sont rassurantes avant le déplacement à Leipzig.

Tuchel lève les doutes pour Mbappé et Kean

Samedi, le PSG a enchaîné une septième victoire de rang en championnat. Le Paris Saint-Germain s’est imposé (0-3) sur la pelouse du FC Nantes. Buteur contre les Canaris, Kylian Mbappé a cédé sa place dans le dernier quart d’heure. L’attaquant parisien semblait touché à la cuisse au moment de sa sortie. Il a même directement rejoint le vestiaire lorsqu’il a été remplacé. Comme lui, Moise Kean n’a pas terminé la rencontre. L’avant-centre italien a été remplacé à la mi-temps. Après la rencontre, Thomas Tuchel a tenu à rassurer sur l’état de ses joueurs. « C’est juste de la fatigue pour Mbappé et Kean, ce ne sont pas des blessures. On n’a pas voulu prendre de risques », a assuré l’entraîneur de Paris.

Des raisons de s’inquiéter pour Paris contre Leipzig ?

Kylian Mbappé et Moise Kean semblent partis pour tenir leurs places contre Leipzig mercredi. Néanmoins, le PSG n’a pas vraiment assuré avant d’affronter le club allemand. Contre le FC Nantes, Paris a de nouveau affiché des carences défensives. Les Parisiens auraient même été punis si Moses Simon et Kader Bamba avaient été plus adroits devant le but. Thomas Tuchel reconnaît que ses hommes sont allés chercher les trois points dans la douleur. « L’équipe était mentalement fatiguée, il y a beaucoup de changements. Je savais que ce ne serait pas un match facile. Avec la fatigue, c’est comme ça […] 3-0, c’est une belle victoire », a expliqué le technicien allemand.













Par Ange A.