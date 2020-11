PSG : Très mauvaise nouvelle avant le déplacement à Leipzig

Publié le 03 novembre 2020 à 10:00

Le PSG se déplace en Allemagne, sur la pelouse du RB Leizpig, mercredi (21 h), pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions. Mais le Paris SG va devoir faire sans plusieurs de ses titulaires, dont Neymar, touché aux adducteurs à Istanbul la semaine dernière, et le match contre le FC Nantes en Ligue 1 (3-0) ce week-end a fait de nouvelles victimes.

Le PSG diminué face au RB Leipzig

Thomas Tuchel et ses joueurs veulent enchaîner avec une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions, après s'être imposés en Turquie face à Istanbul Basaksehir (2-0) et avoir raté leur entrée en matière contre Manchester United (1-2), au Parc des Princes. Mais l'infirmerie du PSG en plein en ce moment et l'entraîneur allemand des champions de France va devoir se passer de plusieurs de ses joueurs clés. Marco Verratti, Julian Draxler et Juan Bernat, déjà absents depuis plusieurs matches, sont toujours indisponibles. L'absence du milieu de terrain italien pousse Tuchel à faire monter Marquinhos d'un cran et à placer Danilo Pereira en défense centrale, ce qui irrite au plus haut point sa direction et quelques-uns de ses joueurs. Mais c'est également sur le plan offensif que le PSG va devoir improviser au RB Leipzig.

Neymar et Mbappé absents en Allemagne

Sorti au cours de la rencontre contre Basaksehir, à Istanbul, la semaine dernière, Neymar souffre des adducteurs et ne devrait retrouver les terrains qu'autour du 20 novembre, à l'issue de la trêve internationale. Mais l'autre star de l'attaque du Paris SG va également manquer à l'appel à Leipzig. Buteur samedi contre le FC Nantes, lors de la victoire du PSG à la Beaujoire (3-0), Kylian Mbappéa ressenti une douleur à la cuisse qui faisait planer un vent d'incertitude quant à une possible titularisation en Ligue des champions. La nouvelle, selon les informations de RTL, n'est pas bonne : Mbappé ne fera pas le déplacement en Allemagne pour y affronter le RB Leipzig. Son indisponibilité totale n'est pas connue, mais comme d'autres, Eduardo Camavinga ou Neymar, il est possible que le joueur, qui se disait fatigué mentalement et physiquement, ne fasse son retour sur les pelouses qu'à l'issue de la trêve internationale. Un casse-tête de plus pour Thomas Tuchel et le PSG, pas épargnés par les blessures cette saison.













Par Matthieu