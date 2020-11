LOSC : AC Milan, Kjaer évoque ses retrouvailles avec Lille

Publié le 04 novembre 2020 à 20:55

Passé par le LOSC il y a 5 ans, Simon Kjaer est impatient de retrouver son ancien club avec l’AC Milan, en Ligue Europa. Il a évoqué la rencontre de jeudi en conférence de presse, mercredi.

AC Milan - LOSC : Kjaer « heureux » de retrouver les Dogues

Simon Kjaer ne retrouvera pas le terrain du LOSC ce jeudi (21h), car c’est l’AC Milan qui reçoit le club de Ligue 1 en phase de poule de la Ligue Europa, en Lombardie. Malgré tout, le défenseur central est heureux à l’idée d’affronter son ancienne équipe. Il se souvient du coup de son passage à Lille. « Mon passage à Lille OSC a été très important dans ma carrière. C’était comme un nouveau départ après mon séjour raté en Allemagne », a rappelé le joueur milanais. Simon Kjaer note par ailleurs que c’était « une très bonne période pour lui » dans le Nord, car il a « pu progresser » chez les Dogues. Le Danois a admis ensuite qu’après plusieurs saisons, le LOSC est « toujours fort et organisé ». Mettant de côté l’enjeu du match de la 3e journée de C3, l’ancien Lillois avoue que « c’est toujours un plaisir de jouer contre son ex-équipe ». Notons que les Dogues sont 2es du groupe H avec 4 points, juste dernière les Rossoneri (leaders avec 6 points). L’enjeu entre les deux adversaires reste donc la première place de ce groupe.

Simon Kjaer, une grande expérience européenne

Simon Kjaer a joué à Lille pendant deux saisons (entre 2013 et 2015). Il a pris part à 79 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts et une passe décisive. Prêté à l’AC Milan par le FC Séville en janvier 2020, l’arrière de 31 ans a poussé les dirigeants du club lombard à acter son transfert pour un montant de 3,5 M€, en septembre dernier. Il a signé un contrat de deux saisons jusqu’en juin 2022. Outre le LOSC, Milan et Séville, Simon Kjaer a évolué à l'US Palerme, au VfL Wolfsburg, à l'AS Rome, à Fenerbahçe et à l'Atalanta Bergame. Il totalise 50 matchs, Ligue des champions et Ligue Europa confondues.













Par ALEXIS