OL : Grosse pression du groupe Lyon 1950 avant le derby

À quelques heures du derby OL - ASSE, Lyon 1950, un groupe de supporters lyonnais, a passé un message fort aux joueurs de Rudi Garcia. Après avoir rappelé le contexte de ce derby, les occupants du virage sud ont demandé à l’Olympique Lyonnais de battre l’AS Saint-Étienne.

OL - ASSE : Lyon 1950 vit mal le 1er huis clos du derby

À cause du coronavirus, le derby OL - ASSE de ce dimanche soir (10e journée de Ligue) se jouera à huis clos. Il n’empêche, les supporters du virage sud du Groupama Stadium seront de coeur avec leurs joueurs pour ce « match à nul autre pareil pour les Gones », selon le message posté par Lyon 1950 sur sa page Facebook. Le groupe de supporters rhodaniens souhaite que tous les joueurs, des anciens aux nouveaux venus, soient motivés pour ce choc. « Les joueurs les plus anciens le savent, les nouveaux arrivés doivent le découvrir et s'approprier cette rivalité entre nos deux villes et nos deux clubs », a expliqué le message avant de rappeler : « Dimanche, vous serez les seuls à pouvoir porter haut le blason de notre club et serez les uniques représentants de nos couleurs au stade. »

Les Lyonnais sommés de battre les Stéphanois

Les supporters de l' OL ne seront donc pas présents au Groupama Stadium. Mais derrière leurs petits écrans, ils pousseront leurs joueurs jusqu’au coup de sifflet final. « Le confinement ne nous permet pas de marquer cette rencontre par des actions, mais ayez en tête que vous aurez des milliers de Lyonnais derrière leurs écrans qui pousseront pour que vous apportiez du bonheur à notre ville », a assuré Lyon 1950, qui n’attend que la victoire de l’ OL face à l'AS Saint-Étienne. « Ils ont la tête sous l'eau, appuyez fort dessus et coulez-les. N'oubliez pas que vous ne serez jamais seuls face à l'ennemi, gagnez pour vous, gagnez pour nous », dit ce message.













