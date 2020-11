OM : Grosse entrée d'argent en prévision pour Marseille

Publié le 10 novembre 2020 à 15:35

L'OM a réalisé une excellente affaire ce mardi. L’Olympique de Marseille et son sponsor historique Intersport ont prolongé leur collaboration jusqu’en 2023. Une collaboration qui dure maintenant depuis dix longues années.

OM : vers 13 ans de partenariat avec Intersport

L'OM a reçu une bouffée d’oxygène pour ses finances ce mardi. Le club marseillais a prolongé son partenariat avec Intersport pour deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2023. « L'OM est heureux d’annoncer la prolongation du partenariat avec Intersport jusqu’en 2023 », a en effet annoncé le club phocéen sur son compte Twitter. Et cette fois, il n’est pas seulement question de collaboration sur le plan uniquement sportif, mais également de collaboration incluant un volet sociétal. « Cette collaboration intègre désormais un volet sociétal au travers d'OM Fondation et des actions en faveur du sport amateur », a précisé le tweet. En ces temps de crise économique provoquée par la situation sanitaire, c’est une excellente nouvelle pour la formation olympienne. Ce partenariat a commencé il y a 10 ans et va désormais durer au moins 13 ans. C’est la preuve que le club provençal reste attractif malgré son début de campagne catastrophique en Ligue des champions.

Les premiers mots des dirigeants marseillais et d’Intersport

Au nom de l'OM, Hugues Ouvrard a assuré que les dirigeants olympiens étaient « fiers de faire perdurer ce partenariat avec Intersport ». Le directeur général délégué business de l’Olympique de Marseille a également indiqué qu’« Intersport continuera de bénéficier du statut de Partenaire Officiel, de visibilité à l’Orange Vélodrome et sur les réseaux sociaux du club, tout en accompagnant OM Fondation dans diverses actions solidaires ». Quant à Jacky Rihouet, il a expliqué que la poursuite du « partenariat avec l’Olympique de Marseille était une évidence », car le club phocéen « est toujours après tant d’année, un vecteur émotionnel incroyable ». Le président du Groupe Intersport France et Belgique a aussi indiqué que l’écurie marseillaise était « une formidable vitrine » pour les 690 magasins de la marque et que les deux entités partageaient « de nombreuses valeurs communes, dans l’objectif de rendre le sport de demain plus accessible, plus solidaire et plus durable ».













Par JOËL