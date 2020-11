OM Mercato : Marseille va jouer de sales coups au PSG

Publié le 13 novembre 2020 à 13:00

En difficulté sportivement, l'OM ne baisse néanmoins pas les bras sur le terrain comme en dehors. Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud travaillent de concert au développement de la cellule de recrutement marseillaise tout comme à l'amélioration du centre de formation et du scouting.

L'OM s'arme pour doubler le PSG

L'OM se dote petit à petit d'une véritable cellule de recrutement. Il a accueilli en son sein un nouveau directeur sportif, Pablo Longoria, et souhaite donner une nouvelle dimension à sa formation. Il faut dire que le recrutement à Marseille est un véritable sujet de polémiques. Les gros salaires des cadres et la faible valeur des joueurs sur le marché des transferts fait beaucoup parler. Tout comme le faible pouvoir d'attrait du club pour les jeunes joueurs et les stars. De nombreux problèmes que le propriétaire Frank McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud souhaitent régler au plus vite. Dans le cas de l'équipe première, l'OM s'active pour le mercato hivernal avec la volonté de faire venir un attaquant et un défenseur. Mais il a aussi pour projet d'asseoir définitivement son emprise régionale et nationale en développant son centre de formation.

Un recruteur venu du RC Lens

Pour ce faire, l'OM se serait activé pour renforcer sa cellule de recrutement. Et pas dans n'importe quel domaine. Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont fait du centre de formation olympien l'un de leurs chantiers principaux. Accusant un certain de retard sur la concurrence, la formation marseillaise s'est fixée pour premier objectif de devenir dominante dans le sud de la France, en devenant la destination privilégiée des jeunes talents locaux. Mais, selon un insider de l'OM à Marseille, le club phocéen chercherait désormais à doubler le PSG sur les futurs footballeurs à fort potentiel d'Ile-de-France. Rachid Aloui, ancien recruteur au RC Lens, a ainsi rejoint l'Olympique de Marseille cet été, avec un poste dans la région parisienne. Passé également par le FC Nantes, Valenciennes et Arles-Avignon, Rachid Aloui est reconnu pour ses compétences avec les jeunes.













Par Matthieu