OM Mercato : Longoria met le paquet sur un attaquant cet hiver

Publié le 12 novembre 2020 à 13:40

L'OM doit se renouveler sportivement et ce, dès le mercato hivernal. Les performances de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions sont calamiteuses et, malgré une 4e place en Ligue 1 avec un match en moins, le jeu proposé par l'équipe d'André Villas-Boas est pauvre. De quoi donner envie aux dirigeants olympiens de faire venir un renfort de poids en attaque cet hiver.

L'attaque de l'OM en triste état

L'effectif de l'OM n'a pas le niveau Ligue des champions. C'est le constat clair qui a été fait par tous les observateurs à l'occasion des trois premiers matches de C1 de l'Olympique de Marseille cette saison. Trois rencontres et autant de défaites, sept buts encaissés et aucun marqué. En Ligue 1, les Marseilais pointent à une surprenante 4e place compte tenu du jeu proposé. La victoire à Strasbourg (1-0) vendredi a été triste, l'OM marquant sur son seul tir. André Villas-Boas semble de plus en plus vouloir faire comprendre qu'il fait avec ce qu'il peut. Pourtant, son effectif comporte pléthore de joueurs offensifs : Florian Thauvin, Dimitri Payet, Dario Benedetto, Valère Germain, Luis Henrique, Nemanja Radoncic... Mais aucun ne parvient réellement à peser sur les défenses adversaires. On en oublierait presque Kostas Mitroglou, toujours au club mais mis au placard.

Pablo Longoria sur un solide attaquant pour le mercato d'hiver

Le propriétaire Frank McCourt s'est inquiété de la faible valeur de l'effectif et les dirigeants de l'OM ont besoin de dégraisser pour recruter. Mais les gros salaires des stars décevantes de l'Olympique de Marseille pèsent lourd dans les finances du club. Les dirigeants olympiens pourraient voir de la place se faire dès cet hiver, avec les départs de Thauvin vers l'AC Milan ou de Mitroglou vers le Celta Vigo. Ainsi, Pablo Longoria pourrait foncer sur un attaquant dont il rêve depuis le mercato d'été. Boulaye Dia, le buteur du Stade de Reims, serait plus que jamais dans le viseur de l'OM. Avec huit réalisations en huit matches, l'attaquant de 23 ans maintient son club la tête hors de l'eau, mais les Marseillais vont passer à l'attaque. Un prêt avec option d'achat est à l'étude pour janvier et la situation compliqué des Rémois, 16es de Ligue 1, pourrait accélérer le deal. L'OM tiendrait alors son attaquant pour la seconde partie de saison en la personne de Boulaye Dia.













Par Matthieu